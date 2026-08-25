Trump mit Etappensieg bei Briefwahl-Einschränkungen

Gut zwei Monate vor den Kongresswahlen hat der konservativ dominierte Supreme Court vorerst grünes Licht für die Pläne von US-Präsident Donald Trump für eine erschwerte Briefwahl gegeben. Der Oberste Gerichtshof hob am Montag (Ortszeit) die Entscheidung eines Bundesgerichts in Massachusetts auf, das eine Aussetzung eines entsprechenden Dekrets des Präsidenten angeordnet hatte. Dem untergeordneten Gericht habe "die Zuständigkeit gefehlt", entschied der Supreme Court.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trumps Republikanern droht im November eine Niederlage