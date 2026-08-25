Video: Ärztin stürzt bei Rettungseinsatz in Dolomiten mit Trage ab

Am Samstag stürzt eine Notärztin beim Einsatz in den Dolomiten über felsiges Geände ab. Wie durch ein Wunder wurde die Medizinerin nicht lebensbedrohlich verletzt.

Dramatische Videoaufnahmen aus den Dolomiten: Eine Notärztin rutscht während eines Rettungseinsatzes mitsamt der Patiententrage ab und stürzt im felsigen Gelände ab. Sie überschlägt sich dabei mehrfach und prallt immer wieder gegen Felsen, bevor sie nach etwa 25 Metern liegen bleibt.

Die Aufnahmen stammen vom Samstag von einem Einsatz nahe der Falzarego-Türme bei Cortina d’Ampezzo in Italien. Eine 25-Jährige aus Venedig verletzte sich beim Wandern und alarmierte daraufhin die Bergrettung. Als das Notfallteam die Verletzte auf die Trage betten will, nähert sich der Hubschrauber, die Trage kommt ins Rutschen, die Ärztin verliert den Halt und es kommt zum dramatischen Unfall.

Wunder

Wie durch ein Wunder überlebt die Notfallmedizinerin den Absturz ohne schwere Verletzungen. Wanderin und Ärztin können noch vor Ort medizinisch versorgt werden und ohne lebensgefährliche Verletzungen ins Krankenhaus von Belluno beziehungsweise Treviso gebracht werden. Laut italienischen Medienberichten stehe beiden Patientinnen die baldige Entlassung aus dem Krankenhaus bevor.

Untersuchung

Die Unfallursache werde noch untersucht, bestätigte Michele Titton, ein Vertreter der italienischen Bergrettung gegenüber Rai: „Eine technische Untersuchung wurde eingeleitet, um den Hergang des Unfalls zu rekonstruieren und alle Begleitumstände, die dazu führten, zu prüfen.“ Jeder Vorfall werde immer detailliert analysiert, um die Sicherheit der Rettungskräfte stetig zu verbessern. Rettungseinsätze in alpinem Gelände bergen immer ein hohes Risiko, weil sie zumeist unter extrem schwierigen Bedingungen stattfinden, betont der Bergretter