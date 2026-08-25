Giovanni Zarrella feiert Jubiläum: Kein Wundermittel gegen Silbereisen

Vor fünf Jahren hat ihn das ZDF als „Quoten-Waffe“ gegen Florian Silbereisen eingesetzt: Heute feiert Giovanni Zarrella (48) das fünfjährige Jubiläum seiner eigenen Musikshow – mit einer Open-Air-Ausgabe.

Quotenstark hat der deutsche Sänger und Moderator 2021 im ZDF begonnen – mit fast fünf Millionen Zuschauern, was eine klare Ansage gegen die Schlagerboom-Partys von Florian Silbereisen in der ARD war. Damit waren die Entertainer auf Augenhöhe. Mittlerweile sind die Publikumszahlen beim linearen Fernsehen weiter zurückgegangen, die „Giovanni Zarrella Show“ erreichte heuer im Frühjahr rund drei Millionen Seher. Der Ex-Teenie-Star mit italienischen Wurzeln hat freilich das gleiche „Problem“ wie Silbereisen: Die Gästeliste ist ein Déjà-vu. So trat Maite Kelly seit 2021 bei Zarrella schon 15 Mal auf, Kerstin Ott und Nino de Angelo kommen auf je elf Einsätze, Ben Zucker und Semino Rossi auf je zehn. In der Moderation ist der 48-Jährige wie Latte macchiato, gediegener als Silbereisen (Marke: vierfacher Espresso), der jeden Auftritt von Andrea Berg etwa als neue Weltsensation ankündigt. Bei der Jubiläumsausgabe, die vom Gelände des ZDF-Fernsehgartens als „Sommer-Party“ gesendet wird, begrüßt Zarrella einmal mehr Andreas Gabalier, Andrea Berg, Semino Rossi, Vanessa Mai, Pietro Basile und Kerstin Ott neben Newcomern wie Julia Lindholm und Linda Hesse. „Ich erwarte zudem internationale große Stars wie Chris Norman, Adam Lambert und den größten Musicalstar der Welt, Sarah Brightman“, will er Gusto machen. Nostalgie zaubert wohl F.R. David („Words“) auf den Bildschirm.

© ZDF/Baumann Giovanni Zarrella mit Kerstin Ott: Die Sängerin eröffnete seine erste Show 2021 und ist beim Jubiläum dabei

„Adam Lambert zum Beispiel moderiere ich am Pool an, während er schon oben auf der Hauptbühne steht. Ab der zweiten Strophe muss ich dann mit ihm singen. Das sieht alles total lässig und entspannt aus, aber tatsächlich ist es eine echte Punktlandung. Da dürfte mir wirklich niemand im Weg stehen. Das ist schon ziemlich aufregend“, erzählt er. Denn dass er selbst bei Duetten als Sänger einstiegt, hat seit Beginn Tradition. Wie die Live-Band unter Chris Papendieck, was das Format von Silbereisen und von den ORF-„Starnächten“ unterscheidet. Keineswegs neu: Heiratsanträge in einer TV-Show. Einen wird es auch in der Jubiläumssendung geben. „Das sind Highlights, die nichts mit Musik zu tun haben“, so Zarrella.

Und postuliert für seine Show: „Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise!“ Gibt es eigentlich einen Plan B., falls Zarrella kurz vor einer Sendung erkranken würde oder einen Unfall hätte? „Dann würde man die Moderation wohl auf den Schultern von den Künstlern verteilen, die eh in der Show sind. Die würde sich dann selber anmoderieren oder von Moderationskarten ablesen. Notfallpläne gibt es immer“, verrät er. Im Anschluss zeigt das ZDF „Eine italienische Sommernacht mit Giovanni Zarrella – Das Open-Air-Konzert aus Gotha“.