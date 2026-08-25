„War knapp“: Frau (94) nach Garagenbrand in Stubenberg gerettet

Montag kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr Stubenberg zu einem leer stehenden Geschäftslokal alarmiert. Ein altes Auto war in einer Garage in Brand geraten. Eine 94-Jährige, die im Wohnbereich schlief, wurde gerettet.

Nach einem Garagenbrand in einem leer stehenden Geschäftslokal in Stubenberg konnte eine 94-Jährige aus dem Gebäude gerettet werden

Um 23.48 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Stubenberg am Montag zu einem leer stehenden Geschäftslokal im Zentrum der Gemeinde gerufen. Gäste eines benachbarten Hotels hatten Rauchgeruch wahrgenommen und daher die Einsatzkräfte alarmiert. „Zuerst war es schwer, die Quelle des Geruchs zu finden. Schließlich haben wir dann den Feuerschein in einer der Garagen im hinteren Teil des Gebäudes gesehen. Ein altes Auto hatte, warum auch immer, Feuer gefangen“, schildert Feuerwehrkommandant Peter Windhaber den nächtlichen Einsatz. Sofort begann man mit dem Löschangriff.

In dem Gebäude lebt eine 94-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer tief und fest schlief. „Es gab schon eine leichte Rauchentwicklung im Stiegenhaus. Das war knapp. Die Frau hat sich natürlich erschreckt und gefragt, was denn passiert ist, als wir in voller Montur neben ihr standen“, so Windhaber.

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Die Frau wurde aus dem Gebäude gebracht und dem Roten Kreuz übergeben. Auch ein Notarzt sowie der Arzt der FF Stubenberg, Lukas Reisenhofer, waren an Ort und Stelle. Die Frau wurde schließlich ins LKH Weiz gebracht. Insgesamt waren 40 Männer der FF Stubenberg sowie Obertiefenbach im Einsatz.