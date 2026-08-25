Nach Kritik: Prinz Harry zog sich aus umstrittener Organisation zurück

Nach heftiger Kritik zog sich Prinz Harry von der umstrittenen Naturschutzorganisation zurück. Es kam dort durch Ranger zu Menschenrechtsverletzungen gegen Angehörige indigener Gemeinschaften in der Republik Kongo.

Laut dem US-Magazin „People“ zieht sich Prinz Harry aus dem Vorstand der Naturschutzorganisation „African Parks“ zurück. Seit 2016 war der britische Royal mit der Organisation verbunden, zunächst als Präsident und seit 2023 als Vorstandsmitglied. Auch nach seinem Austritt wolle er die Arbeit von „African Parks“ nach eigenen Angaben weiterhin unterstützen.

Der Rückzug aus der Organisation wurde bereits seit Längerem gefordert. Denn „African Parks“ steht seit Längerem in der Kritik. Im vergangenen Jahr bestätigte die Organisation nach einer unabhängigen Untersuchung, dass es durch Ranger zu Menschenrechtsverletzungen gegen Angehörige indigener Gemeinschaften in der Republik Kongo gekommen war. Die Untersuchung bestätigte unter anderem Vorwürfe von Misshandlungen und sexualisierter Gewalt.

Druck auf Prinz Harry

African Parks erklärte, die Ergebnisse ernst zu nehmen und seine Schutz- und Kontrollmechanismen zu verbessern. Prinz Harry selbst wurde nicht beschuldigt, an den Übergriffen beteiligt gewesen zu sein. Dennoch geriet seine Position als Vorstandsmitglied zunehmend in die Kritik. Die indigene Menschenrechtsorganisation „Survival International“ forderte seinen Rücktritt und verwies dabei auf seine langjährige Verbindung zu „African Parks“.

Rückkehr nach England

Der Rückzug kommt kurz vor dem fulminanten Umzug zurück nach England. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Prinz Harry gemeinsam mit seiner Frau Meghan und seinen zwei Kindern wieder in die Heimat nach Großbritannien ziehen wird. Mit Argusaugen wird die Familie daher von der britischen Presse verfolgt, weshalb Prinz Harry zurzeit keine weiteren Skandale gebrauchen kann.