30 Mann im Einsatz: Brand in Völkermarkter Holzrindenlager

In der Nacht auf den 25. August kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb in Haimburg zu einem Brand.

Am 25. August 2026 gegen 1 Uhr nachts kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb in Haimburg im Holzrindenlager, das durch eine Förderanlage mit der Firmenheizung verbunden ist, aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand des Holzrindenhaufens. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt, Haimburg und St. Stefan mit 30 Personen gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden.

© Facebook/Feuerwehr Völkermarkt

Die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt postete den Einsatzhergang auf Facebook: „Um 00.49 Uhr wurden wir gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Haimburg und der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan zu einem Brandeinsatz nach Haimburg alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich Hackschnitzelgut im Bereich einer Heizung entzündet. Mehrere Atemschutztrupps konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Auch unsere Löschlanze, die von unserem Gerätewart selbst gebaut wurde, kam dabei zum Einsatz und sorgte für den gewünschten Löscherfolg. Um 2 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.“