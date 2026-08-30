Gregor Kovačič: „Heute bin ich absolut gegen solche Wettbewerbe“

Klara hat in der Grundschule Geige gespielt, Aneli spielt gut Klavier, aber sie haben beide gesagt, dass sie es nicht hauptberuflich machen möchten. Aber sie genießen die Musik und ab und zu spielen sie für sich selbst. Heute Profi-Musiker zu sein, ist wirklich hart. Auf einem Top-Level zu spielen ist wie Leistungssport. Der Druck ist groß, es geht hauptsächlich um höher, schneller, weiter und „besser“. Ich fühle mich mit 49 zwar noch jung, bin es aber eigentlich nicht mehr – heutzutage möchte ich nicht noch einmal als junger Musiker anfangen müssen. Ich war früher als junger Klarinettist sehr motiviert und habe an vielen nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen. Heute bin ich absolut gegen solche Wettbewerbe.

Gregor Kovačič: Ja, ich bin definitiv familiär vorbelastet. Schon mein Opa war Laien-Trompeter und hat eine Blaskapelle gegründet. Mein Vater hat in der Oper in Maribor im Orchester Klarinette gespielt, ebenso wie einige Tanten und Onkel. Ich habe dort selbst ein paar Jahre Klarinette gespielt, meine Frau Tatjana Bratsche. Meine Schwester Barbara spielt heute noch Geige im Orchester. Wir sind der Musik also sehr verbunden.

Sie unterrichten Dirigieren am Mozarteum in Salzburg, sind Chefdirigent des Salzburger Landesblasorchesters , der Kammerharmonie Salzburg, des Blasorchesters Ravne in Slowenien und der Jauntaler Trachtenkapelle Loibach, zu der wir später noch kommen. Sie nehmen für Ihre Kunst ganz schön viele Wege in Kauf – woher kommt diese Hingabe? Aus der Familie?

Warum? Man kann das Leben nicht nach Punkten bewerten – und die Musik genauso wenig. Ich singe Bariton, Sie singen Sopran – wer ist nun besser? Spielen die Berliner oder die Wiener Philharmoniker besser? Beide machen großartige Musik. Wenn wir anfangen, Punkte zu vergeben, verliert die Kunst für mich an Wert. Die Zusammenarbeit auf der Bühne ist viel wertvoller, und dafür kann man keine Punkte vergeben. Ich sehe viele junge Musiker, die während ihrer Ausbildung sehr erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben teilnehmen, sich danach aber schwertun, ihren eigenen musikalischen Weg zu finden und herauszufinden, was wirklich zu ihnen passt.

Wie sind Sie eigentlich von der Klarinette zum Dirigieren gekommen? Ich hatte die Möglichkeit, mit einigen der besten Dirigenten zu arbeiten, zum Beispiel Kirill Petrenko, der jetzt die Berliner Philharmoniker leitet, oder Nello Santi, der einer der besten Operndirigenten war. Was sie in den Musikern bewegt haben und was sie für eine Energie gebracht haben, das hat mich beeindruckt. Ich finde es wichtig, nicht „nur“ zu singen oder ein Instrument zu spielen, sondern auch versuchen, zu dirigieren, zu komponieren, zu arrangieren, zu lesen und insbesondere andere Kunstformen zu beobachten, um den eigenen Horizont zu erweitern. Seit ich dirigiere, spiele ich auch anders Klarinette, weil ich einen anderen Blickwinkel darauf habe. Ich achte nicht mehr nur darauf, dass für mich und mein Instrument alles perfekt ist. Und was heißt schon perfekt?