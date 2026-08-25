Ö3-Mikromann Tom Walek kommt nach Osttirol

Mit seinem ersten Solo-Programm feiert Tom Walek am 18. September in Außervillgraten Tirol-Premiere. Er wird auch über sein legendäres Südpol-Abenteuer reden.

Die bekannte Ö3-Stimme feiert in Außervillgraten die Tirol-Premiere seines ersten Solo-Bühnenprogramms. Tom Walek ist seit über zwei Jahrzehnten die absolute Kult-Stimme des Hitradios. Mit seinem Mikrofon zieht er durch ganz Österreich, stellt scheinbar harmlose Fragen und bringt mit den unfassbaren Antworten der Passanten regelmäßig ein Millionenpublikum zum Lachen.

Nun bringt er die besten, skurrilsten und witzigsten Momente seiner Karriere erstmals live auf die Bühne. Der Sport und Freizeitclub Hochpustertal Sports holt das mit Spannung erwartete 1. Kabarett-Programm des Kult-Reporters nach Osttirol. „Das Publikum in Außervillgraten darf sich auf einen rasanten Abend freuen“, verspricht Obmann Hermann Schett. Neben den legendären Highlights aus zwei Jahrzehnten Radio-Kult gewährt Walek exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Medienwelt. Er erzählt persönliche Anekdoten von seinen Berg-Wanderungen mit prominenten Sportstars sowie packende Geschichten über sein legendäres Südpol-Abenteuer an der Seite von Hermann Maier.

Begeisterter Outdoorsportler

„Zu erleben, wie Menschen ganz spontan und unfreiwillig komisch reagieren, ist das Beste an meinem Job“, sagt der 54-Jährige. Dass die offizielle Tirol-Premiere im Villgratental über die Bühne geht, freut den begeisterten Outdoorsportler besonders. Neben seiner Radiotätigkeit moderiert Walek übrigens auch TV-Formate und hält Keynotes. Heuer tourt er erstmals mit eigenem Kabarett-Programm durch Österreich. Nähere Infos finden Sie hier: