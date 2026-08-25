Werkzeug und Elektrogeräte aus Baucontainern in Matrei gestohlen

Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise im Fall eines Einbruchs in mehrere Baucontainer. Der Diebstahl dürfte zwischen 22. und 24. August passiert sein.

In der Zeit zwischen 22. und 24. August brachen unbekannte Täter bei einer Baustelle im Bereich der Europastraße in Matrei in Osttirol mehrere Baucontainer auf und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge, Elektrogeräte, Kabel und teils kleinere Baumaschinen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Matrei unter Telefon 059133 7234 erbeten.