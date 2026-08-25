Ermittler gehen von mehreren Drohnen in Leipzig aus

Nach dem Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig gehen deutsche Ermittler Medienberichten zufolge davon aus, dass mehrere Drohnen eingesetzt wurden. "Eine zweite Drohne könnte mit einem DHL-Flugzeug kollidiert sein", berichteten mehrere Medien am Dienstag unter Berufung auf Ermittler. Außerdem sei eine dritte Drohne zehn Tage nach dem Vorfall auf einem Feld westlich des Flughafens gefunden worden, hieß es.

© APA/dpa Ermittler gehen von mehreren Drohnen in Leipzig aus (Illustration)