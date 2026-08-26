Lkw-Fahrer vor Gericht – mit Drogenproblem und ohne Führerschein

Ein Oststeirer muss sich vor dem Bezirksgericht Fürstenfeld wegen eines Suchtgiftmitteldelikts verantworten. 2024 war er bereits mit Drogen erwischt worden. Die Folgen: 3000 Euro Schulden und 70 erfolglose Bewerbungen.

„Habe 70 Bewerbungen geschrieben“: Der Mann hat noch immer mit den Folgen eines Suchtmitteldelikts aus dem Jahr 2024 zu kämpfen

Der Mann, der an diesem Tag in der ersten Reihe vor dem Bezirksgericht Fürstenfeld Platz nimmt, ist kein Unbekannter. Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft. Bereits im Vorjahr musste sich der Lkw-Fahrer vor dem Bezirksgericht Tulln wegen eines Suchtgiftmitteldelikts im Oktober 2024 verantworten. Er wurde bei einer Verkehrskontrolle positiv getestet. Die Folge: Schulden „für die Strafen“ in der Höhe von „circa 3000 Euro“. Außerdem hat der Lkw-Fahrer auch seinen Führerschein verloren.

„Warum bin ich heute eigentlich hier?“, will der Mann, der immer wieder seinen Bauch knetet, wissen. Er fühle sich nicht wohl, Übelkeit und Husten würden ihn plagen, trotzdem sei es ihm „wichtig gewesen“ zu kommen.

Bekifft in Verhandlung?

Die Antwort auf seine Frage: Auch diesen Gerichtsbesuch „verdankt“ der junge Mann den Drogen. Man hat ihn mit Cannabis erwischt. „Sie haben sich gegenüber der Polizei geständig gezeigt“, beginnt die Richterin die Einvernahme des Angeklagten, der im Laufe der Verhandlung zusehends einen verwirrten Eindruck macht.

„Haben Sie auch heute konsumiert?“, will die Richterin von ihm wissen. „Nein, nein“, erklärt der Angeklagte. „Ich versuche seit einem Monat wegzukommen. Ich habe am Samstag das letzte Mal etwas genommen.“ Schließlich kämpfe er noch immer mit den Folgen des Vorfalls von 2024.

70 Bewerbungen in zwei Jahren geschrieben

Denn auch die Jobsuche gestaltet sich für den Lkw-Fahrer seither schwierig. „Ich habe in dieser Zeit 70 Bewerbungen geschrieben, aber es nimmt mich niemand. Ich habe ja seit Oktober 2024 keinen Führerschein mehr. Vorher habe ich im Schnitt 2000 Euro im Monat verdient“, sagt der Angeklagte mit hängenden Schultern.

Die Verhandlung endet mit einem Schuldspruch für den Angeklagten. Der Mann muss eine Geldstrafe in der Höhe von 960 Euro zahlen sowie die Kosten des Verfahrens übernehmen.