Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Oberkärnten

Zu einer seitlichen Kollision zweier Autos kam es Montagabend auf der Drautal-Bundesstraße. Die Fahrzeuglenker wurden ins Spital gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Montagabend auf der Drautal-Bundesstraße im Bereich der Ortschaft Pusarnitz (Bezirk Spittal). Gegen 17.15 Uhr kollidierten zwei Pkw, gelenkt von einer 66 Jahre alten Frau aus dem Bezirk Villach und einem 40 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Spittal seitlich.

Dabei erlitten beide Lenker Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Spittal gebracht. Die B 100 war bis 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Totalschaden

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Möllbrücke, Pusarnitz und Lendorf mit insgesamt 50 Personen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.