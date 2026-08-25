Verletzte nach Tornado in Frankreich, etliche Haushalte ohne Strom

Ein verheerender Tornado wütete über Südfrankreich. 41 Menschen wurden verletzt, zahlreiche Haushalte sind ohne Strom und hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Ein Tornado hat im Süden Frankreichs hunderte Häuser beschädigt und etliche Haushalte vom Strom abgeschnitten. Vor allem Dächer seien beschädigt worden, als das Unwetter am späten Montagnachmittag die Gemeinde Pomas am Ausläufer der Pyrenäen traf, schrieb die Präfektur Aude. 41 Menschen seien verletzt worden. 2800 Haushalte in zehn Dörfern waren am Abend ohne Strom, mehrere Straßen wegen herabgestürzter Äste gesperrt. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

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Die Präfektur richtete Notunterkünfte für die Betroffenen ein. Die dritte Etappe des Radrennens Vuelta a España, die im Département Aude stattfand, musste wegen eines Hagelsturms abgebrochen werden.

Stürme in ganz Südfrankreich

Stürme in ganz Südfrankreich führten zu Zugverspätungen, Straßensperrungen und Flugausfällen an mehreren Flughäfen. In Frankreich treten im Durchschnitt mehrere dutzend Tornados pro Jahr auf.