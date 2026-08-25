Möbel von Alvar Aalto: Wie Unesco-Welterbe ins Wohnzimmer kommt

Der finnische Architekt Alvar Aalto entwarf nicht nur Gebäude, sondern ganze Lebenswelten. Sein Werk gehört nun zum Unesco-Welterbe – Teile davon kann man sich nach Hause holen.

Im Aalto House in Helsinki lebten Aino und Alvar Aalto, heute ist es ein Museum

Beim Wort Welterbe denkt man zunächst in großen Maßstäben: an pompöse Kathedralen, historische Stadtkerne, antike Tempel und prähistorische Monumente. Vor wenigen Wochen hat die Unesco mit dem Werk des Designers Alvar Aalto eine ganz andere Kategorie des menschlichen Schaffens auf ihre berühmte Liste gesetzt. Nämlich das spannende Verhältnis zwischen Architektur und Alltag.

Der Eintrag umfasst eine Serie von 13 öffentlichen und privaten Gebäuden und Ensembles in seinem Heimatland, die zentrale Stationen seines Schaffens dokumentieren. Darunter befinden sich das Paimio-Sanatorium, die Villa Mairea in Noormarkku, das Rathaus von Säynätsalo, die Universität Jyväskylä und die Finlandia-Halle, das Haus der Kultur, das Gebäude der Pensionsversicherung, das Studio Aalto und das Aalto House in Helsinki.

Aber Alvar Aaltos Entwürfe beschränkten sich nicht auf Baukörper. Vielmehr verstand er Architektur als Umgebung des Menschen, eine Melange aus Licht, Material, Akustik, Farben und Möbeln. Ein Stuhl war demnach keine nachträgliche Ausstattung, eine Leuchte kein technisches Zubehör. Wer Aaltos Werk verstehen will, sollte deshalb nicht nur seine Gebäude betrachten, sondern sich hineinsetzen.

1 / 9 Aino und Alvar Aalto in den 1940er-Jahren © Herbert Matter

Alvar Aaltos Möbel: Design zum Hineinsetzen

Etwa in den „Armchair 41“, den er Ende der 1920er-Jahre gemeinsam mit seiner ersten Frau und beruflichen Partnerin Aino Aalto für das Paimio-Sanatorium entwarf. Die geschwungene Sperrholzschale sollte den Tuberkulosepatienten eine möglichst entspannte Sitzposition ermöglichen – und erfüllt diese Aufgabe bis heute auch in jedem Wohnzimmer unabhängig vom Gesundheitszustand.

Das Ehepaar Maire und Harry Gullichsen zählte zu den wichtigsten Förderern Aaltos und gab ihm mit dem Auftrag für die Villa Mairea ein architektonisches Experimentierfeld. Auch für das Wohnhaus kreierte der Designer diverse Möbelstücke, darunter den „Lounge Chair 506 Mairea“. Gemeinsam mit der Kunstmäzenin Maire Gullichsen gründete das Ehepaar Aalto 1935 das Designunternehmen Artek, das bis heute viele Originale im Programm hat. Etwa den „Armchair 45“, der ebenfalls Einzug in die Villa fand.

Die Stehlampe „A805 Angel Wing“ war Teil des Gesamtkonzepts des Gebäudes der finnischen Pensionsversicherung, die Leuchte „A331 Beehive“ entstand als Einrichtung für die Universität Jyväskylä. Beide Entwürfe stammen aus den 1950ern und filtern, lenken und modellieren das Licht.

1 / 9 Aalto-Atelier in Helsinki: Einst Architekturbüro und Wohnhaus von Alvar und Aino Aalto © Alvar Aalto Foundation/Maija Holma

Alvar Aalto zu Hause erleben

In einem privaten Kontext kann man die Möbel im Haus von Alvar und Aino Aalto aus den 1930er-Jahren erleben, das sie bis zu ihrem Tod bewohnten und das heute ein Museum ist. Dort verschmelzen Arbeiten wie der „Armchair 400 Tank“ mit dem von der Architektin ausgewählten Zebrastoff, der Teewagen „Tea Trolley 900“ oder die Aalto-Vase, die das Ehepaar für das Luxusrestaurant Savoy in Helsinki gestaltete, mit persönlichen Erinnerungen. Ganz in der Nähe liegt das einstige Architekturbüro Studio Aalto, das ebenfalls für Besucher offensteht.