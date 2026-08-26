Vor 25 Jahren hat Klaus Graf (68) seine Produktionsfirma Graf Film in Klagenfurt gegründet, 2002 kam ein Sitz in München dazu. Gelernt hat der Klagenfurter das Filmgeschäft von Karl Spiehs, der den einstigen Veranstaltungsmanager der Casinos Austria in die „Lisa Film“ holte, wo Graf unter anderem Fernsehreihen wie „Klinik unter Palmen“ realisierte. Mit seiner eigenen Graf Film hat er an die Arbeit für das öffentlich-rechtliche Fernsehen angeknüpft und produziert sehr viel gemeinsam mit ORF, ZDF und ARD. Seine TV- und Kinoproduktionen wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „International Emmy Award“ für „Das Wunder von Kärnten“. Seit 2024 ist seine Tochter Livia Graf-Bechler (36) neben Klaus Graf Geschäftsführerin und Miteigentümerin der Graf Film.

Herr Graf, Sie haben in 25 Jahren 120 Filme gemacht, das ist ein beeindruckender Output. Wie hat sich der Film in den letzten 25 Jahren verändert? KLAUS GRAF: Abgesehen von den großen Veränderungen in der Technik ist für mich noch immer der Siegeszug des Fernsehkrimis überraschend. Der Boom hört überhaupt nicht auf.

Wie erklären Sie sich das? klaus GRAF: Weil es klassisches Unterhaltungsprogramm ist. Ich gehe mit auf Mördersuche, kann miträtseln, habe am Ende vielleicht den Mörder erraten und der bekommt hoffentlich seine Strafe. Klassische Dramen sind schwieriger, die können unglaublich unter die Haut gehen. Und was mich auch immer wieder überrascht: Komödie funktioniert in den seltensten Fällen.

Warum eigentlich? klaus GRAF: Weil der Humor so verschieden gelagert ist. Bayern hat ein Glück mit den Eberhofer-Krimis, das deckt ein größeres Humorverständnis ab, damit wurde wirklich eine Marke geschaffen. Unsere Klagenfurter Stadtkomödie „Harry Pinter, Drecksau“ etwa war in Österreich ein totaler Erfolg, aber das brauchen wir in Deutschland gar nicht erst zu zeigen. Und mit Kinomusicalkomödien bin ich ohnehin gescheitert. „Im weißen Rössl – Wehe, du singst“ war total lustig und ein totaler Flop in Deutschland, ebenso wie „Ich war noch niemals in New York“. Da hatten wir Universal Pictures als Produktionspartner, die Erwartungen waren das Zehnfache der Besucherzahlen. Das muss man dann auch zur Kenntnis nehmen.

Woran wird bei Graf Film aktuell gerade gearbeitet? LIVIA GRAF-bechler: Wir befinden uns in der Postproduktion von neuem Nachschub für „Die Toten am Bodensee“ und „Der Geier“ mit Philipp Hochmair, da entstehen in Summe fünf neue Folgen. Zwei neue Folgen vom „Zürich-Krimi“ sind ebenfalls in Vorbereitung. Und mit dem zweiten „Herzklang“-Teil mit Melissa Naschenweng sind wir auch in der Postproduktion. Der Film wird Ende des Jahres fertig und im nächsten Jahr ausgestrahlt. Melissa ist eine wahnsinnig professionelle Schauspielerin und es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihr diesen modernen Heimatfilm zu drehen. Es ist auch für uns schön, wieder einmal etwas zu verfilmen, wo kein Mensch stirbt. Naja, ein Schaf, aber kein Mensch.

Aber sind tote Tiere in Filmen nicht auch immer ein Problem? livia GRAF-bechler: Tatsächlich muss man da im Abspann immer betonen, dass kein Tier zu Schaden gekommen ist. Das muss man bei Menschen nicht machen.