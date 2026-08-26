25 Jahre Graf Film: Warum Krimis erfolgreicher sind als Komödien
Am 28. August feiert Klaus Graf das 25-Jahr-Jubiläum seiner Graf Film, die er mittlerweile gemeinsam mit seiner Tochter Livia Graf-Bechler leitet. Ein Gespräch mit dem Duo über den Boom beim Fernsehkrimi, das Scheitern an Komödien und die Zukunft des Fernsehfilms.
Vor 25 Jahren hat Klaus Graf (68) seine Produktionsfirma Graf Film in Klagenfurt gegründet, 2002 kam ein Sitz in München dazu. Gelernt hat der Klagenfurter das Filmgeschäft von Karl Spiehs, der den einstigen Veranstaltungsmanager der Casinos Austria in die „Lisa Film“ holte, wo Graf unter anderem Fernsehreihen wie „Klinik unter Palmen“ realisierte. Mit seiner eigenen Graf Film hat er an die Arbeit für das öffentlich-rechtliche Fernsehen angeknüpft und produziert sehr viel gemeinsam mit ORF, ZDF und ARD. Seine TV- und Kinoproduktionen wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „International Emmy Award“ für „Das Wunder von Kärnten“. Seit 2024 ist seine Tochter Livia Graf-Bechler (36) neben Klaus Graf Geschäftsführerin und Miteigentümerin der Graf Film.
Herr Graf, Sie haben in 25 Jahren 120 Filme gemacht, das ist ein beeindruckender Output. Wie hat sich der Film in den letzten 25 Jahren verändert?
KLAUS GRAF: Abgesehen von den großen Veränderungen in der Technik ist für mich noch immer der Siegeszug des Fernsehkrimis überraschend. Der Boom hört überhaupt nicht auf.
Wie erklären Sie sich das?
klaus GRAF: Weil es klassisches Unterhaltungsprogramm ist. Ich gehe mit auf Mördersuche, kann miträtseln, habe am Ende vielleicht den Mörder erraten und der bekommt hoffentlich seine Strafe. Klassische Dramen sind schwieriger, die können unglaublich unter die Haut gehen. Und was mich auch immer wieder überrascht: Komödie funktioniert in den seltensten Fällen.
Warum eigentlich?
klaus GRAF: Weil der Humor so verschieden gelagert ist. Bayern hat ein Glück mit den Eberhofer-Krimis, das deckt ein größeres Humorverständnis ab, damit wurde wirklich eine Marke geschaffen. Unsere Klagenfurter Stadtkomödie „Harry Pinter, Drecksau“ etwa war in Österreich ein totaler Erfolg, aber das brauchen wir in Deutschland gar nicht erst zu zeigen. Und mit Kinomusicalkomödien bin ich ohnehin gescheitert. „Im weißen Rössl – Wehe, du singst“ war total lustig und ein totaler Flop in Deutschland, ebenso wie „Ich war noch niemals in New York“. Da hatten wir Universal Pictures als Produktionspartner, die Erwartungen waren das Zehnfache der Besucherzahlen. Das muss man dann auch zur Kenntnis nehmen.
Woran wird bei Graf Film aktuell gerade gearbeitet?
LIVIA GRAF-bechler: Wir befinden uns in der Postproduktion von neuem Nachschub für „Die Toten am Bodensee“ und „Der Geier“ mit Philipp Hochmair, da entstehen in Summe fünf neue Folgen. Zwei neue Folgen vom „Zürich-Krimi“ sind ebenfalls in Vorbereitung. Und mit dem zweiten „Herzklang“-Teil mit Melissa Naschenweng sind wir auch in der Postproduktion. Der Film wird Ende des Jahres fertig und im nächsten Jahr ausgestrahlt. Melissa ist eine wahnsinnig professionelle Schauspielerin und es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihr diesen modernen Heimatfilm zu drehen. Es ist auch für uns schön, wieder einmal etwas zu verfilmen, wo kein Mensch stirbt. Naja, ein Schaf, aber kein Mensch.
Aber sind tote Tiere in Filmen nicht auch immer ein Problem?
livia GRAF-bechler: Tatsächlich muss man da im Abspann immer betonen, dass kein Tier zu Schaden gekommen ist. Das muss man bei Menschen nicht machen.
Hat der klassische Fernsehfilm eigentlich noch länger eine Zukunft?
livia Graf-bechler: Ich glaube grundsätzlich, dass Filme sogar wieder mehr gefragt sind. Eine Zeitlang war der Serien-Trend extrem, aber wir merken, dass das Publikum sich nicht mehr auf so lange Formate einlassen will. Gut, wir produzieren auch Reihen, aber es sind gleichzeitig einzelne Filme, bei denen man die Charaktere schon gut kennt. Das ist offenbar reizvoll.
Wie groß ist das Thema KI im Filmbereich?
livia GRAF-bechler: Das ist vor allem für die Arbeit hinter der Kamera ein sehr großes Thema. Viele Prozesse können dadurch optimiert werden. Wir haben auch im Filmbereich hohe Kostensteigerungen und müssen schauen, wie wir möglichst effizient arbeiten. Aufpassen müssen wir vor der Kamera, also im Bereich der Urheber- und Persönlichkeitsrechte. Und die Geschichten selber werden weiter von Menschen erzählt werden, das kann die KI nicht so gut.
Neben KI ist auch Green Filming ein großes Thema?
livia GRAF-bechler: Ja, das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch alle Bereiche, zum Beispiel beim Catering: Wir haben immer Voll-Catering vom Frühstück bis zum Abendessen, hier achten wir auf regionale und saisonale Küche. Aber auch bei der Kosmetik, in der Kostümabteilung, bei der Ausstattung schauen wir, dass wir nachhaltig arbeiten, gebrauchte Dinge ankaufen, Requisiten auch einlagern etc.
War Klagenfurt als Firmensitz eigentlich nie ein Standortnachteil?
klaus GRAF: Das war mein persönlicher Ehrgeiz, dass es auch von Klagenfurt aus geht, ich war der Exotische im Süden (lacht). Früher bin ich zu jeder Besprechung nach Deutschland geflogen, aber heute kann man ja vieles über den Computer machen. Und ich war viele Jahre in der Kärntner Wirtschaftskammer und in allen Ausschüssen in Wien und habe das Regionale ganz gut eingebracht.
Sie haben sich auch sehr für die Kärntner Filmförderung eingesetzt?
KLAUS GRAF. Ich habe ewig in die Richtung gekämpft. Ich bin froh, dass es nun die Carinthia Film Commission gibt, wir haben das Vertrauen geschaffen, dass das wirklich was bringt. Wir sind auch dankbar, dass die 500.000 Euro, die dafür zur Verfügung stehen, von der Landespolitik nicht in Frage gestellt werden.
Und wie wird jetzt die Zukunft von Graf Film ausschauen?
KLAUS GRAF: Livia macht das so großartig, sie ist schon super etabliert in Österreich und Deutschland. Und nachdem ich 48 Jahre durchgearbeitet habe, möchte ich mich mit Ende des Jahres aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Ich stehe meiner Tochter natürlich gerne beratend zur Seite, aber es wird keine Vorgaben geben. Die braucht es auch nicht, ich sehe die Zukunft unglaublich positiv.
Zur Person
Klaus Graf. Geb. 1958 in Klagenfurt. Hat 2001 die Graf Film in Klagenfurt gegründet, seit 2002 auch ein Firmensitz in München. Produziert nationale und internationale TV- und Kinoproduktionen.
Livia Graf-Bechler. Geb. 1990 in Klagenfurt. Studierte Wirtschaftsrecht in Wien. Seit 2019 in der Graf Film, seit 2024 neben ihrem Vater Geschäftsführerin und Miteigentümerin.