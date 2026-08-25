Der 65-Jährige wird im Spital intensivmedizinisch betreut. Der Grund dafür war ein Herzinfarkt während einer Tour am Thaya-Radweg.

Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) ist am Montag per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen worden. Grund war ein Herzinfarkt während einer Tour auf dem Thayatal-Radweg. Im Spital wird der 65-Jährige intensivmedizinisch betreut. „Die Rettungskette funktionierte rasch und hervorragend", hieß es in einem Statement seitens der Landtagsdirektion.

„Von der medizinischen Erstversorgung vor Ort bis zur Betreuung im Universitätsklinikum St. Pölten haben die Einsatzkräfte und das medizinische Personal schnell und professionell gehandelt", wurde betont. "Die medizinische Betreuung und Genesung von Präsidenten Wilfing stehen jetzt im Mittelpunkt."

Genesungswünsche aus der Politik

Nach dem Bekanntwerden von Wilfings Gesundheitszustand stellte sich die Politik mit zahlreichen Genesungswünschen ein. "Die Nachricht von Karl Wilfings medizinischem Notfall hat mich tief betroffen gemacht. Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei ihm und seiner Familie. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen viel Kraft und eine rasche Genesung", hielt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) auf X (vormals Twitter) fest. Genesungswünsche kamen auch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ebenfalls ÖVP). "Jetzt zählt nur eins: Dass du rasch wieder auf die Beine kommst. Ich denke an dich und wünsche dir von ganzem Herzen viel Kraft."

"Wir wünschen uns alle, dich bald wieder im niederösterreichischen Landtag begrüßen zu dürfen", betonte auch Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) in Richtung Wilfing. Dessen Stellvertreter, der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und die Dritte Präsidentin Elvira Schmidt (SPÖ), übermittelten ebenso gute Wünsche wie die weiteren Spitzenvertreter der Landes-SPÖ, die dem Weinviertler per Aussendung "von Herzen viel Kraft und eine rasche und vollständige Genesung" ausrichteten. "Tief betroffen" zeigte sich Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der niederösterreichischen Grünen. "Möge er die notwendige Ruhe und Zeit zur Erholung bekommen und bald wieder zu Kräften kommen", richtete NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini in Richtung des Landtagspräsidenten aus. Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec wünschte ebenfalls baldige Genesung - Wilfing ist im Februar zum Obmann des niederösterreichischen ÖVP-Seniorenbundes gewählt worden.