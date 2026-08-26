Thomas Muster, Ex-Tennisstar aus der Steiermark, verkauft sein Seehaus am Wörthersee nach nur fünf Jahren. In der Nachbarschaft wohnen Ingrid Flick und der Piëch-Familienclan.

An der Wörthersee-Süduferstraße im Bereich Unterdellach (Gemeinde Maria Wörth) ist der Geldadel zuhause. Hans Michel Piëch, nach Wolfgang Porsche der zweitmächtigste Manager im Porsche-Piëch-Familienclan, und seine Angehörigen haben hier ein über ein Hektar großes Refugium. Wenige Meter weiter westlich sorgte Milliardärin Ingrid Flick Anfang der 2000er-Jahre für Schlagzeilen: Sie wollte den gesamten Straßenabschnitt verlegen lassen. Dadurch hätte sich nicht nur ihr Seegrundstück vergrößert - auch dessen Wert wäre enorm angestiegen. Die Pläne scheiterten. Die Straße blieb, wo sie war.

Dem Reiz der Umgebung hat es offensichtlich nicht geschadet. Vor fünf Jahren bekamen Piëch und Flick einen weiteren prominenten Nachbarn: Thomas Muster. Der Steirer war in den 1990er-Jahren sechs Wochen lang die Nummer eins der Tenniswelt.

© Peter Rass Zu der Liegenschaft gehört auch ein Haus südlich der Süduferstraße

„The Extraordinary“ steht zum Verkauf

Im Juli 2021 kaufte er ein 720 Quadratmeter großes Grundstück samt Haus südlich der Süduferstraße, zu dem auch ein 186 Quadratmeter großes Seegrundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehört, um 5,5 Millionen Euro. Verkäuferin war die Privatstiftung von Ex-Hypo-Vorstand Tilo Berlin. Anschließend investierte Muster in sein neues Domizil: Unter anderem errichtete er ein großzügiges Bootshaus mit eigenem Wohnbereich, das zum Teil als Superädifikat auf den Seegründen der Österreichischen Bundesforste entstand.

© APA / Georg Hochmuth Thomas Muster trennt sich von seinem Haus, verlässt aber nicht den Wörthersee

„Der Wörthersee hat schon während seiner aktiven Karriere eine Faszination auf ihn ausgeübt, deshalb hat er sich auch diese Immobilie gekauft“, erklärte Musters Manager Herwig Straka damals gegenüber der Kleinen Zeitung. Nichtsdestotrotz steht die Liegenschaft bereits wieder zum Verkauf. Angeboten wird sie vom Immobilienmakler Thomas Hopfgartner, Geschäftsführer von „Living Deluxe“, unter dem Titel „The Extraordinary“. Den Preis erfahren zahlungskräftige Interessenten auf Anfrage.

Dass das Anwesen tatsächlich verkauft werden soll, bestätigt Straka. Muster werde den Wörthersee aber nicht verlassen. Erst im Vorjahr hatte der heute 58-Jährige angekündigt, seine Grazer Villa zu verkaufen und sich vornehmlich in Kärnten niederlassen zu wollen. Wo genau er seine Zelte aufschlagen wird - oder bereits aufgeschlagen hat - ist nicht bekannt.