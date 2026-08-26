Das ausverkaufte Festival am Fuße der Petzen bringt heuer wieder zahlreiche Musik-Acts aus dem Alternative-Bereich in die Region – und damit Gäste und Devisen.

Das Fuzzstock-Festival am Fuße der Petzen bringt heuer von 27. bis 29. August wieder zahlreiche Musik-Acts aus dem Alternative-Bereich in die Region: Voodoo Jürgens, Fatoni, Lara Huld und viele mehr. Und das kommt an. Ausverkauft sei die Veranstaltung wie schon im Vorjahr, berichtet Mike Kanduth, als Mitorganisator neben Herwig Zamernik, Jutta Fastian und Georg Hochegger seit Tag eins beim Fuzzstock dabei. In den ersten vier Jahren fand das Festival noch am Klippitztörl statt. 2023 übersiedelte man zur Petzen.

© Gerfried Ambrosch Mike Kanduth ist Mitbegründer des Fuzzstock-Festivals und zieht im Hintergrund die Fäden

„Der Großteil der Besucher – etwa 80 bis 85 Prozent – kommt nicht aus der Region“, sagt Kanduth. Die Festivaltickets schlagen mit 108 Euro zu Buche. „Wenn man sich anschaut, wo die Ticketverkäufe hingehen, sieht man Deutschland, Wien, Graz und so weiter.“ Und diese Gäste müssen wo nächtigen. „Viele campen, sonst schlafen sie in der Umgebung, in Unterkünften in der Bleiburger Gegend.“

So hält der Shuttlebus zum und vom Festival neben den Bleiburger Bahnhöfen Stadt und Land auch beim Gasthof Loser, am Pirkdorfer See und beim Gasthof Feistritz. „Die Shuttles organisieren wir von einem Kärntner Unternehmen, das schon zu Klippitztörlzeiten dabei war. Wir sind da sehr loyal.“

Auch die Musiker werden in lokalen Hotels oder Gastwirtschaften untergebracht. „Aber es gibt sogar Künstler, die campen“, weiß Kanduth, der selber als selbstständiger Musiker (Dee Cracks) aktiv ist. „Cool wäre es, wenn das Hotel bei der Petzen wieder aufmachen würde“ – aber das sei Jammern auf hohem Niveau.

© Andreas Kanatschnig Voodoo Jürgens wird am Fuzzstock auftreten

Ausgabenseitig seien die größten Posten Bühne und Technik, die Zeltmiete und die Acts selbst. Dazu kämen Personalausgaben und die Beherbergung von Künstlern und Crew. Eines Sicherheitsdienstes bedürfe es – bis auf eine Person am Einlass – nicht. „Das brauchen wir bei unserem Publikum nicht.“ Die Acts, die man typischerweise buche, zögen schlicht keine Radaubrüder an. Das gute Benehmen des Fuzzstock-Publikums spiegelt sich auch darin wider, dass heuer kein Becherpfand mehr eingehoben wird. Zahlen kann man am Festivalgelände bar oder mit Karte.

Natürlich habe man die Verfolgung der Veranstalter des nahegelegenen Acoustic Lakeside Festivals durch die Finanzpolizei – freiwillige Festivalhelfer sollen in Wahrheit sozialversicherungspflichtige Dienstnehmer gewesen sein – genau mitverfolgt und daraus gelernt. „Wir haben gleich geschaut, dass wir das schön sauber machen“, sagt Kanduth. Die zwei Großveranstaltungen verbindet eine Freundschaft. Man stehe sich zur Seite. Das Acoustic Lakeside sei sogar ein Mitgrund, warum das Fuzzstock in Südkärnten gelandet ist.

Auch der Völkermarkter Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Kärnten, Rudolf Bredschneider, weiß das Fuzzstock zu schätzen: „Zwischen Bergkulisse, Festivalatmosphäre und Livemusik zeigt sich eindrucksvoll, welche Bedeutung regionale Veranstaltungen für Wirtschaft, Tourismus und die Positionierung einer ganzen Region haben können. Das Fuzzstock-Festival bringt zahlreiche Gäste in die Region und sorgt insbesondere auch für zusätzliche regionale Wertschöpfung und Kaufkraft. Davon profitieren viele Betriebe im Bezirk direkt und indirekt: Restaurantbesuche, Einkäufe, Taxifahrten oder Besuche regionaler Freizeiteinrichtungen sorgen für zusätzliche Umsätze bei zahlreichen Betrieben.“

© Markus Traussnig Rudolf Bredschneider, Wirtschaftskammerobmann des Bezirkes Völkermarkt

Gäste, die für das Festival anreisen, würden nicht nur Musik erleben, „sondern auch die Landschaft, die Gastfreundschaft und das Freizeitangebot Südkärntens. Viele von ihnen lernen die Region dadurch erstmals kennen – und kommen vielleicht auch abseits des Festivals wieder“, hofft Bredschneider. Gleichzeitig stärke das Festival die Standortqualität Südkärntens und mache die Besucher zu „Botschaftern einer offenen, dynamischen Region“.

© Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal

Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal, schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Das Fuzzstock-Festival auf der Petzen verbindet Musik, Berg und Natur auf besondere Weise und spricht damit auch neue und jüngere Zielgruppen an. Solche Veranstaltungen schaffen überregionale Aufmerksamkeit, bringen zusätzliche Gäste und sorgen für Wertschöpfung bei Beherbergungsbetrieben, Gastronomie und Freizeitwirtschaft. Gleichzeitig stärken sie die Petzen als vielseitigen Erlebnisberg und damit die gesamte Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal.“