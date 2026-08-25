Der Lindwurm Express nimmt den Betrieb im Mölltal auf

Der Erlebniszug „Lindi“ geht nach einer Probefahrt offiziell auf Tour. Donnerstag und Freitag können Einheimische und Gäste in Obervellach zusteigen.

Es ist soweit: Der Lindwurm Express Mölltal – auch „Lindi“ genannt – geht in seinen ersten Probebetrieb. Die feierliche Einweihung samt kurzer Probefahrt fand kürzlich im Zuge des Hof- und Kellerfestes in Obervellach statt. Der neue Erlebniszug verbindet künftig Obervellach, Reißeck, Flattach und im Winter auch Mallnitz. Sowohl Einheimischen als auch Gästen sollen die „Besonderheiten des Mölltals“ auf „neue und unterhaltsame Weise“ nähergebracht werden. Betrieben wird der Lindwurm Express von der HPV Mobilitätsgesellschaft.

Entlang der Routen werden interessante Plätze, Sehenswürdigkeiten, historische Schauplätze und Kunstwerke miteinander verbunden. Ergänzend sind Audio-Guides und weitere Vermittlungsangebote vorgesehen.

© TVB Mölltal, Kunstraum Obervellach Das Angebot soll im Laufe des nächsten Jahres weiter ausgebaut werden

Gestartet wird in Obervellach

Am 27. und 28. August startet in Obervellach der erste reguläre Probebetrieb. An beiden Tagen ist der Bummelzug von 9 bis 18.30 Uhr unterwegs. An vorgesehenen Haltestellen entlang der Strecke können die Fahrgäste zu- und aussteigen und ihre Route somit individuell wählen. Am 27. August ist „Lindi“ auch bei der Marktzeit in Obervellach zu sehen. Interessierte können sich den Zug anschauen, Fotos machen und das Maskottchen „Lindi“ kennenlernen. Am 29. August startet der Probebetrieb in Reißeck. Dort wird er samstags im Einsatz sein.

Am 2. September rollt er erstmals nach Flattach – und zwar immer mittwochs. Damit ist der Lindwurm Express diesen Sommer in drei Mölltaler Gemeinden erlebbar. Bewusst sind die ersten Touren als Probebetrieb angelegt. Strecken, Haltestellen, Fahrzeiten und Abläufe sollen unter realen Bedingungen getestet werden, um sie weiter zu optimieren. Der offizielle Regelbetrieb ist schließlich für 2027 vorgesehen. Buchbare Sonderfahrten für Verein sowie der Einsatz beim Mallnitzer Bergadvent sind geplant.