Junggastronomin eröffnet bekanntes St. Veiter Café neu

Angelina Witzelnig eröffnet das frühere „Café Elfi“ in der Lastenstraße am 29. August als „Angi‘s Kaffeetreff“ neu. Zur Eröffnung gibt es Kinderschminken und Musik.

Das bekannte „Café Elfi“ im Fachmarktzentrum Warmuth in der Lastenstraße schloss 2022 nach 15 Jahren für immer seine Türen. Danach war es für kurze Zeit das Café Lagerhaus-Treff, das jedoch bereits 2025 wieder schließen musste.

Nun zieht in die Räumlichkeiten zwischen der Lagerhaus-Tankstelle und dem Frisör Klipp aber wieder neues Leben ein. Die gebürtige Moosburgerin Angelina Witzelnig (33), die in St. Veit lebt, eröffnet das Lokal als „Angi’s Kaffeetreff“ am 29. August wieder. Derzeit wird das Kaffeehaus auf Vordermann gebracht. „Ich war nebenberuflich immer in der Gastronomie tätig und es war schon lange ein Traum von mir, ein eigenes Kaffeehaus zu betreiben“, erklärt Witzelnig, die ursprünglich ausgebildete Einzelhandelskauffrau mit dem Schwerpunkt Gartencenter ist.

© Simone Jäger Angelina Witzelnig vor ihrem neuen Kaffeehaus

Ganztägig Frühstück

Vom leerstehenden Kaffeehaus in der Lastenstraße 4 erfuhr Witzelnig durch eine Freundin: „Sie hat mir den Tipp gegeben.“ Die Jungunternehmerin wird in ihrem Café ganztägig Frühstück, aber auch Backwaren und Snacks wie Toast oder Gulaschsuppe anbieten, außerdem gibt es eine Wunschpizza, die mit drei Zutaten nach Kundenwunsch belegt werden kann. „Für Kinder wird es einen eigenen Malbereich geben“, betont Witzelnig. Auch Vierbeiner sind in „Angi’s Kaffeetreff“ willkommen.

Eröffnung mit Kinderschminken und Musik

Zur Eröffnung am 29. August wird es eine Hüpfburg, Kinderschminken und Musik geben, ebenso wie einige kulinarische Schmankerl. „Alle sind zur Eröffnung herzlich eingeladen“, freut sich die Gastronomin auf viele Gäste. Das Kaffeehaus wird übrigens von Donnerstag bis Dienstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet haben, Mittwoch ist Ruhetag.