Die WM 2026 zieht die besten Mountainbiker der Welt nach Val di Sole. Für Antonia Grangl, Anatol Friedl und Maks Maunz ist es der erste globale Titelkampf in der U23-Altersklasse.

Die U23-Altersklasse ist im Radsport die letzte vor dem Übertritt zu den „Großen“. Und sie ist vor allem eines: beinhart. Die Athletinnen und Athleten von morgen nähern sich endgültig dem Niveau der Eliteklasse – und vor allem im ersten Jahr ist die U23 ein hartes Pflaster, egal ob auf der Straße oder auf Stock und Stein. Mit Antonia Grangl, Maks Maunz und Anatol Friedl sind eine Steirerin und zwei Steirer ab heute bei der Mountainbike-WM in Val di Sole (ITA) erstmals Teil der U23-Kategorie. Wie sich das Rennfahren im neuen Umfeld anfühlt? „Die Rennen sind länger, es wird schneller gefahren. Und du kannst dich nie wirklich erholen“, sagt Maunz. Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass gleich vier Jahrgänge in dieser Altersklasse fahren. Und so radelt auch Antonia Grangl gegen Rivalinnen, die diesen Level schon seit bis zu drei Jahren gewohnt sind. „Das ist ein großer Sprung. Es wird alles sehr viel professioneller“, sagt die 18-Jährige.

Pfeilschnelles Trio aus der Steiermark: Maks Maunz, Antonia Grangl und Anatol Friedl KK

„Habe es mir schwieriger vorgestellt“

Die U23-Altersklasse ist dafür auch die erste, in der Weltcuprennen ausgetragen werden. Und dort ergab sich für Grangl zu Saisonbeginn die Chance, für das italienische „Trinx Factory Team“ zu wechseln. Dort schlug sie sich bislang wacker, Höhepunkt war der zwölfte Platz bei der Europameisterschaft in der Schweiz vor drei Wochen. „Klar, es ist hart. Aber ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Und es ist ein cooles Gefühl, gegen die Besten der Welt in deiner Altersklasse zu fahren“, sagt sie.

Auch Maks Maunz überraschte nicht nur sich selbst mit einem neunten Platz im Short Race der EM. Denn das Rennen bildete nach einem Mittelhandknochenbruch den Wiedereinstieg nach einer Verletzungspause. Anatol Friedl hingegen konnte sich im Vorjahr gar zum Doppel-Europameister küren – damals noch in der Junioren-Altersklasse. Aktuell liegt der Fokus des Allrounders auf der Straße, wo er Teil der Rookie-Mannschaft von Red Bull-Bora ist. Für die Mountainbike-WM in Val di Sole dämpft er vorsichtig die Erwartungen: „Es ging nicht so schlecht bislang in der U23-Klasse. Aber auf dem Mountainbike ist es schwierig, da man zu Beginn recht weit hinten startet.“