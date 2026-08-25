Am Samstag, 29. August, und am Sonntag, 30. August, lädt die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zum Feuerwehrfest mit Frühschoppen und Live-Musik.

Am kommenden Wochenende werden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg besonders beschäftigt sein – im besten Fall nicht mit Einsätzen, sondern mit Aufbauen und Feiern. Denn beim Rüsthaus in Voitsberg feiern die Floriani am 29. und 30. August ihr großes 2-Tage-Fest mit Frühschoppen und Live-Musik. Am Samstag geht es ab 20 Uhr los, im Festzelt wird die Gruppe VOLXPOP ab 21 Uhr für Unterhaltung sorgen. Der Sonntag, 30. August, startet um 9 Uhr mit einer Feldmesse, ab 11 Uhr wird zum Frühschoppen eingeladen. Die Vorverkaufskarten sind bis Freitag bei allen Mitgliedern der FF Voitsberg sowie in der Drogerie Hittaler erhältlich und kosten für Samstag 15 Euro sowie für Sonntag 10 Euro. Der Erlös der Veranstaltung wird für den Ankauf neuer Geräte und Ausrüstung verwendet.