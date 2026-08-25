Der Bezirk Feldkirchen kann sich über viele Jungunternehmer freuen

358 Betriebsgründungen verzeichnet der Bezirk Feldkirchen im ersten Halbjahr des heurigen Jahres. Der Trend zur Selbstständigkeit hält an.

Der Trend, sich selbstständig zu machen, setzt sich trotz der konjunkturell schwachen Wirtschaftslage fort, meldet die Wirtschaftskammer. In Kärnten gab es im ersten Halbjahr des heurigen Jahres 1287 Gründungen in Kärnten.

Und auch in Feldkirchen stehen die Zeichen auf eine positive Entwicklung: 358 Unternehmensgründungen wurden im Bezirk angemeldet. „Jede Neugründung ist ein positives Signal für unseren Bezirk. Dahinter stehen Menschen mit Ideen, Mut und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Sie schaffen regionale Wertschöpfung und stärken unseren Wirtschaftsstandort“, betont Eva Hoffmann, Obfrau der WK-Bezirksstelle Feldkirchen. 299 Schließungen stehen den Gründerzahlen gegenüber.

Die Sparten , in denen sich die Unternehmer verwirklichen sind breitgefächert. In Feldkirchen in Führung liegen Gewerbe und Handwerk gefolgt vom Handel und dem Tourismus. „Der Trend zu Gründungen von Ein-Personen-Unternehmen - also EPU - setzt sich auch fort. 57 Prozent, Tendenz steigend“, erklärt der Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Feldkirchen Klaus Kert und fügt an: „Im Handel spielt die Frequenz eine wichtige Rolle, daher ist die Stadt von Vorteil, jedoch kommen immer mehr Berufe, die von zu Hause aus erledigt werden können. Hier boomt die Sparte Information und Consulting“..

© Manfred Schusser Der Feldkirchner Bezirksstellenleiter Klaus Kert

Ebenso gründen immer mehr Frauen ein Unternehmen. Zwar dominieren derzeit noch männliche Unternehmensgründer, jedoch steigt die Zahl der Unternehmensgründerinnen. „42,5 Prozent der Unternehmen wurden im ersten Halbjahr in Kärnten von Frauen gegründet, das sind zwei Prozent mehr als noch im vergangenem Jahr. Das Durchschnittsalter der Gründer liegt bei 36,6 Jahren. Wir wollen Menschen ermutigen, ihre Ideen umzusetzen. Jeder neue Betrieb bringt neue Chancen und ist eine Investition in die Zukunft unseres Bezirks“, erklärt Hoffmann

Doch die Unternehmensgründer stehen auch vor einigen Hürden. „Als Herausforderungen nennen Gründer vor allem Steuern, Abgaben und Sozialversicherungen, die Finanzierung der Unternehmensgründung durch Eigenmittel sowie die Voraussetzungen für eine Kreditvergabe durch Banken. Unsere Bezirksstelle in Feldkirchen unterstützt Gründer direkt vor Ort bei Fragen rund um den Weg in die Selbstständigkeit“, betont Kert.