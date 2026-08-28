Bier, Burg und Schokolade: Was Touristen nach Graz zieht

Die Zahl der Übernachtungen in Graz ist zuletzt wieder deutlich gestiegen. Viele Gäste kommen aus dem Inland. Die Stadt zieht aber auch internationale Gäste an. Was sie nach Graz führt.

Dreimal am Tag versammeln sich Touristen aus aller Welt am Glockenspielplatz, um das Glockenspiel zu bewundern

Es ist Freitagmorgen, zehn vor elf. Die ersten Menschen versammeln sich am Glockenspielplatz – die Blicke gebannt nach oben gerichtet. Die meisten tragen bequeme Schuhe, Taschen oder Kameras, die sie in die Höhe halten. Nach und nach wird der Platz voller. Dann schlägt es elf. Von 24 Glocken begleitet, tanzt das Trachtenpärchen einige Minuten für das Publikum. Dann verschwindet es wieder und die Grazbesucher gehen wieder ihrer Wege.

Fast 150.000 Nächtigungen verzeichnete Graz allein in diesem Juni. Das zeigt eine Bilanz der Stadt. Viele kommen aus Österreich. Die Zahl der Gäste aus dem Inland ist um 13,5 Prozent gestiegen. Deutliche Zuwächse verzeichnet man auch aus Italien. Mehr Nächtigungen kommen aus Polen, Ungarn, der Slowakei sowie aus Großbritannien. Was bringt Touristen nach Graz?

© Klz / Stefan Pajman Paula und Marius sind mit dem Auto aus Cluj in Rumänien angereist

Zwei der Touristen, die an diesem Vormittag das Trachtenpärchen bewundern, sind Paula und Marius aus Rumänien. Die beiden machen einen Roadtrip von ihrer Heimat Cluj nach Dijon in Frankreich. Graz liegt da am Weg. „Graz gefällt uns super“, sagt Paula. Für sie sind es die Menschen. „Alle, die wir hier getroffen haben, waren sehr freundlich. Die Stadt hat einen guten Vibe“, meint sie. „Am liebsten spazieren wir hier einfach nur herum, von Café zu Café und essen zwischendurch ein Eis“, erzählt Marius. Beim Uhrturm haben sie natürlich auch schon vorbeigeschaut.

Nie genug Graz

© Klz / Stefan Pajman Marco (ganz rechts) mit seiner Reisegruppe Luca, Manuela, Doris und Roland.

„Ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich hier war. Aber ganz sicher schon im zweistelligen Bereich“ erzählt Marco aus Trattendorf in Niederösterreich. Warum? Graz ist eine Universitätsstadt. Das lockt viele junge Menschen an. „Es herrscht ein tolles urbanes Leben“, meint Marco. „Die Stadt ist jung, hat viele tolle Lokale, Bars und Plätze“, sagt er. „Mit Wiener Neustadt kannst du das nicht vergleichen, hier ist was los“, meint er. Trotzdem fühlt es sich anders an als in Wien. „Graz hat genau die richtige Größe“, sagt Marcos Freundin Manuela. „Das Touri-Programm ist durch. Jetzt spazieren wir noch ein bisschen durch die Stadt und kaufen ein“, meint sie.

© Klz / Stefan Pajman Laura und Lisa sind auf der Suche nach der richtigen Wohnung in Graz

Ein Stück die Sporgasse abwärts flanieren Lisa und Laura aus Salzburg. „Wir sind nur für einen Tag da“, erzählt Lisa. Es gilt eine Wohnung zu finden, denn Lisa ist eine von den jungen Leuten, die zum Studieren in die steirische Landeshauptstadt kommen. Ab Herbst wird sie hier Sport studieren. Bei der Gelegenheit darf ein bisschen Touristenprogramm nicht fehlen. Als Nächstes steht Eis essen im Park auf dem Plan. „Graz hat schon ein gewisses südliches Flair“, meint Lisa. „Außerdem beleben die vielen Studenten die Stadt. Das gefällt mir sehr“, sagt sie.

Das sind die meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Graz Steiermark Tourismus erhebt jährlich die meistbesuchten Attraktionen. Die Liste der unbezahlten Sehenswürdigkeiten führt Graz 2025 mit der Basilika Mariatrost (ca. 800.000) und der Murinsel (ca. 500.000) an. Bei den bezahlten führen Schlossbergbahn und -lift (1.070.620) die Liste an. In den steirischen Top 10 findet sich aus Graz noch der Schlosspark Eggenberg (287.722) auf Platz vier.

© Klz / Stefan Pajman Edit, Gergő und ihr Sohn Levente am Grazer Hauptplatz

Auch Edit, Gergő und ihr Sohn Levente können offenbar nicht genug von Graz bekommen. Zweimal im Jahr kommt die Familie aus Budapest für drei bis vier Nächte hierher. Dann wird geshoppt und man besucht Museen. „Wir überlegen, ob wir hier eine Wohnung kaufen sollen“, erzählt Gergő. Für ihn ist es das kulturelle Angebot, seine Frau Edit lockt auch das Umland. „Die vielen kleinen Ortschaften rund um Graz sind sehr schön. Die Gegend ist immer einen Ausflug wert“, meint sie. Für Sohn Levente sind die Burgen und Schlösser ein Plus. Diesmal standen das Schloss Eggenberg und die Burg Herberstein am Programm.

© Klz / Stefan Pajman André aus Südafrika mit seinen beiden Kindern in der Färbergasse

Zurück am Glockenspielplatz spaziert André mit seinen Kindern durch die Färbergasse. Der Südafrikaner lebt mit seiner Familie in Ungarn. „Meine Frau ist Stadtführerin“, erzählt er. „Wir haben schon viele Städte gesehen, aber Graz ist wirklich besonders. Ich liebe die Architektur und das alte Stadtbild“. Auf Graz sind sie wegen eines Besuchs bei der Schokoladenmanufaktur Zotter gekommen. Da lag die Landeshauptstadt einfach gut. Die Kulinarik spielt allgemein eine große Rolle, denn eines darf für André nicht fehlen: „Es ist immer auch wichtig, das lokale Bier zu testen“, sagt er mit einem Grinsen.