Sie haben durch einen Verkehrsunfall 2008 Ihren Mann und Ihre beiden Kinder verloren. Und doch sprechen wir heute über Zuversicht. Wie haben Sie das geschafft?

Barbara Pachl-Eberhart: Ich glaube, ein Riesenvorteil von mir war, dass ich sehr wenig über Krisen wusste. Ich hatte bis dahin ein glückliches Leben. Es gibt verschiedene Arten von Krisen. Es gibt Krisen, die vor allem vor einem liegen und bei denen man sich viele Sorgen machen und unzählige Möglichkeiten durchdenken muss. Meine Krise war anders. Da war eigentlich schon alles passiert. Und ich bin sehr froh, dass ich im Krankenhaus so viel Wahrheit bekommen habe. Die Ärzte haben mich nicht in falscher Hoffnung gelassen. Was meinen Sohn betraf, war klar: Es ging darum, gut Abschied zu nehmen. Bei meiner Tochter hingegen war zunächst alles offen. Die beiden lagen in Betten nebeneinander. Ich habe diese beiden Arten von Krisen ständig erlebt: das Klare und das Ungewisse. Und als schließlich alle gestorben waren, war alles klar. Dann musste ich damit umgehen. Ich glaube, diese Energie des Umgangs mit dem, was tatsächlich ist, ist auf eine seltsame Art leichter zu handhaben als dieses diffuse, ungewisse Gefühl.