10 Jahre Postpartner in Deutsch Goritz und Neues vom Gasthaus Hödl-Kaplan in Feldbach

Seit 10 Jahren betreibt die Lebenshilfe Netzwerk GmbH die Post in Deutsch Goritz und Feldbacher Wirtshaus Hödl-Kaplan modernisierte Hotelzimmer und Kegelbahn.

Daniela Schober, Assistentin bei LNW Lebenshilfe NetzWerk mit Andreas Weber, Postpartner-Betreuer der Österreichischen Post, die Kundinnen Sonja Formaier und Angelika Marbler und David Tischler, Bürgermeister von Deutsch Goritz

Der Postpartner in Deutsch Goritz feierte kürzlich sein zehnjähriges Jubiläum. Die Lebenshilfe NetzWerk GmbH (LNW) betreibt den Standort erfolgreich und bietet der Bevölkerung sämtliche Post-Services, Finanzdienstleistungen der bank99, das Mobilfunk-Paket Yellow sowie ausgewählte Post-Handelswaren.

Postpartner-Betreuer Andreas Weber überreichte die Jubiläumsurkunde an Daniela Schober, Assistentin der LNW, sowie an die Kundinnen Sonja Formaier und Angelika Marbel. Auch Bürgermeister David Tischler gratulierte zum zehnjährigen Bestehen

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Wirtshaus „Hödl-Kaplan“ investiert

In Feldbach hat das Hotel und Wirtshaus „Hödl-Kaplan“ seinen Betrieb modernisiert. Die Zimmer stattete man mit neuen Böden, Wänden, Möbeln und Minibars aus und die Terrassen bzw. Balkone wurden erneuert. Auch eine der drei Kegelbahnen, auf denen seit mehr als 60 Jahren die Kugeln rollen, wurde saniert. „Die Maßnahmen stärken den Tourismusstandort Feldbach und unterstreichen die Bedeutung regionaler Wertschöpfung und nachhaltiger Betriebsführung“, gratuliert Bürgermeister Josef Ober.