Steirisches Ski-Ass liebt Schweizer Speed-Queen

Österreich und die Schweiz sind im Skisport Erzrivalen – Stefan Eichberger und Stephanie Jenal pfeifen drauf.

Liebe unter Skiprofis ist keine Seltenheit, als bekanntestes Beispiel gelten US-Skistar Mikaela Shiffrin und der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Wie der Schweizer „Blick“ berichtet, hat es aber auch zwischen einer Schweizerin und einem Österreicher gefunkt – und das schon länger. So sind die beiden Speed-Spezialisten Stephanie Jenal und Stefan Eichberger schon seit einem Jahr zusammen, haben aber erst jetzt auf Instagram ihre ersten Pärchen-Fotos veröffentlicht.

Das „Brisante“ an der Beziehung – auf den Weltcup-Pisten sind Österreich und die Schweiz die größten Rivalen, doch die 28-Jährige und ihr um drei Jahre jüngerer steirische Freund pfeifen darauf. Den gemeinsamen Urlaub in Kroatien haben die beiden sichtlich genossen, jetzt gehen sie vorerst wieder getrennte Wege, da die Trainingslager für die kommende Saison auf dem Programm stehen.

Der Kleinlobminger Eichberger hatte sich im Training von Gröden einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, jetzt reiste er mit dem ÖSV-Team zum Training nach Chile.