Israel greift strategische Anhöhen im Südlibanon an

Das israelische Militär setzt Angriffe im Libanon fort. Getroffen wurden nach Angaben libanesischer Sicherheitskreise in der Nacht die Umgebung der strategisch wichtigen Anhöhen von Ali al-Taher nahe der Stadt Nabatieh. Zudem berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA von Angriffen in den Bezirken Bint Jbeil und südlich der Küstenstadt Tyros. Das israelische Militär teilte mit, es handle sich um "Routine-Angriffe".

© APA/AFP Israelische Angriffe auf Ali al-Taher (Archivbild)