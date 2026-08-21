Ein 16-jähriges Mädchen und ihr 17-jähriger Komplize sollen im Mai das Feuer in der Schulbibliothek gelegt haben. Trotzdem sind noch viele Fragen offen.

Am frühen Morgen des 11. Mai ist am Gymnasium Hallein eine der größten Schulbibliotheken Salzburgs ein Raub der Flammen geworden. Der Schaden wurde damals auf 200.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Rasch gab es Hinweise, dass das Feuer durch einen Brandbeschleuniger verursacht wurde. Am Freitag gab die Polizei Salzburg bekannt, dass zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden konnten: eine 16-jährige Hauptverdächtige und ein 17-jähriger Beitragstäter.

Auf Fragen zum Motiv, dem Verhältnis der beiden Verdächtigen und ob beide selbst Schüler am Gymnasium sind oder waren, verwies die Polizei auf die Staatsanwaltschaft Salzburg. Die Jugendliche und ihr Komplize hätten sich jedoch teilweise geständig gezeigt, den Brand mit einer erheblichen Menge Benzin verursacht zu haben. Bei dem Feuer war niemand verletzt worden. Eine Antwort der Staatsanwaltschaft auf die Anfrage der APA stand zunächst noch aus.

Hunderte Bücher durch Brand zerstört

Das Feuer war an einem Montag kurz nach 3.00 Uhr früh ausgebrochen. Es gab mehrere Brandstellen. Die in einer Dienstwohnung in der Schule wohnende Hausmeisterin hatte mehrere kleine Explosionen gehört und die Feuerwehr alarmiert. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Räume konnte dank funktionierender Brandschutztüren und dem Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. Die Bibliothek wurde bei dem Brand allerdings schwer beschädigt, hunderte Bücher zerstört.

Nach Untersuchungen von Brandermittlern und Sachverständigen mit Unterstützung eines Spürhundes erhärtete sich schnell der Verdacht, dass das Feuer gelegt wurde. An der Schule selbst gab es für zehn Tage keinen Präsenzunterricht, die schriftliche Zentralmatura fand aber planmäßig in dem Gebäude statt. Nachdem Laboruntersuchungen ergaben, dass die Schulräume wieder ohne Bedenken betreten werden können, wurde das Gymnasium wieder freigegeben.