Meghan bekam wohl in Großbritannien Rolle angeboten

Die Nachricht von der bevorstehenden Rückkehr Prinz Harrys und Herzogin Meghans dominiert in Großbritannien die Schlagzeilen. Ein Bericht der australischen Nachrichtenseite "news.com.au" wirft nun etwas Licht auf einen der möglichen Beweggründe. Demnach soll Meghan ein Schauspielangebot in Großbritannien erhalten haben. Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares widersprach dem Bericht auf Anfrage ausdrücklich nicht.

© APA/AFP/POOL Spielte zuletzt in Serie "Suits"eine ehrgeizige Anwältin