Die „Portugal-Koalition“ aus KPÖ und Grünen steht. Reaktionen fallen von verhalten bis euphorisch aus. Während die einen Antworten vermissen, sehen die anderen ein „wichtiges Gegenmodell“.

Graz hat eine neue Stadtregierung. Wie von vielen erwartet, einigen sich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und ihre Stellvertreterin Judith Schwentner (Grüne) auf ein Arbeitsübereinkommen für ihre zweite Amtszeit. Trotzdem werden die Karten neu gemischt. Die größte Überraschung: Die ÖVP verliert das Wirtschaftsressort an die FPÖ, die mit René Apfelknab wieder einen Stadtrat stellt. Die Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt fanden schnell ein erstes Echo. Reaktionen reichen von Vorsicht bis Freude.

SPÖ mit Vorsicht

Obwohl man zuletzt aufgrund mangelnder Stimmenstärke keinen Stadtrat mehr stellte, fungierte die SPÖ zuletzt in der Koalition als Mehrheitsbeschafferin. Aufgrund der Zugewinne der KPÖ bei der vergangenen Wahl ist das nicht mehr notwendig und die SPÖ somit in Opposition. „Wir werden eine konstruktive, aber kritische Opposition sein. Wenn Entscheidungen gut für Graz und die Grazerinnen und Grazer sind, werden wir sie unterstützen“, kommentieren die beiden designierten SPÖ-Gemeinderäte Daniela Schlüsselberger und Patrick Trabi. Zentraler wird aus Sicht der SPÖ das erste Budget sein. „Dort wird sich zeigen, welche Prioritäten KPÖ und Grüne tatsächlich setzen“, so die SPÖ-Vertretung.

1 / 2 Daniela Schlüsselberger wird für die SPÖ einen Sitz im nächsten Grazer Gemeinderat besetzen © Spoe/F. Weissitsch

„Lichtblick“

Sehr zufrieden zeigt sich die Grünen-Klubobfrau im steirischen Landtag, Sandra Krautwaschl. In einer ersten Aussendung zur Koalition bezeichnet sie Graz gar als „Lichtblick für die Steiermark“. Graz zeige, „dass Politik auch anders geht“, heißt es weiter. Auf die Herausforderungen für die künftige Grazer Stadtregierung hinsichtlich des Budgets blickt man bei den Grünen im Land gelassen. „Ich bin überzeugt, dass diese Koalition trotz schwieriger finanzieller Bedingungen und nötiger Einsparungen auch in den kommenden Jahren liefern wird“, meint Krautwaschl. „Gerade mit Blick auf das, was wir derzeit auf Landesebene erleben, ist Graz ein wichtiges Gegenmodell“, heißt es weiter.

© Klz / Stefan Pajman Sandra Krautwaschl ist Klubobfrau der Grünen im steirischen Landtagsklub

Neos vermissen Antworten

Ganz anders sehen das erwartungsgemäß die Neos. Man vermisse Antworten auf die großen Herausforderungen für Graz, heißt es in einer ersten Reaktion. Genau die seien Kahr und Schwentner bei ihrer Pressekonferenz zur neuen Koalition schuldig geblieben. Graz brauche wieder Spielraum für Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung. Gleichzeitig brauche der Wirtschaftsstandort neue Impulse. „Sich bei den Stadtfinanzen bloß auf Bund und Land hinauszureden, ist zu wenig“, so die neue NEOS-Graz-Fraktionsvorsitzende Verena Garber.

© Neos Verena Garber steht seit dem Rücktritt von Philipp Pointner an der Spitze der Grazer Neos

Am kommenden Donnerstag, dem 27. August, wird der Grazer Gemeinderat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Dann wird der neue Stadtsenat, wie die Regierung von Graz formal heißt, angelobt.