Achtmal täglich zwischen Lienz und Innsbruck

Mit der Auslieferung des dritten Fahrzeugs ist die Flotte für den Direktbus 960X komplett. Ab sofort sind auf der Verbindung zwischen Lienz und Innsbruck drei moderne Doppelstockbusse im Einsatz.

Drei Doppelstockbusse des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) stehen nun für die Strecke zwischen Innsbruck und Lienz bereit. Im ersten Halbjahr 2025 nutzten noch rund 61.000 Fahrgäste die Verbindung. Ein Jahr später haben im selben Zeitraum bereits rund 75.000 Fahrgäste das Angebot genutzt. Das entspricht einer Steigerung von 23 Prozent. Der Direktbus fährt täglich um 5.25, 11, 14.25 und 18.15 Uhr von Lienz nach Innsbruck und um 7, 10.35, 14.15 und 18.35 Uhr ab dem Innsbrucker Hauptbahnhof retour. Mit einer Fahrzeit von knapp drei Stunden bietet die Linie 960X eine attraktive öffentliche Verbindung ohne Umstieg zwischen Osttirol und der Landeshauptstadt.

Im Durchschnitt fahren im heurigen Jahr rund 52 Personen pro Kurs mit – das entspricht einer Auslastung von rund 65 Prozent, 2025 waren es noch durchschnittlich 42 Personen. Jeder Bus verfügt über 80 Sitzplätze. Mit den drei neuen Doppelstockbussen steht den Kundinnen und Kunden nun auf allen planmäßigen Fahrten derselbe hochwertige Ausstattungsstandard zur Verfügung. Die Fahrzeuge bieten einen größeren Sitzabstand als die bisher eingesetzten Busse sowie bequeme Komfortsitze – ideal für längere Busfahrten.

„Steigende Fahrgastzahlen sprechen für sich“

Zur Ausstattung gehören außerdem kostenloses WLAN, Steckdosen und USB-Anschlüsse an jedem Doppelsitz, Leseleuchten und individuell regulierbare Luftdüsen an jedem Platz. Für die Fahrgastinformation stehen zwei Innenbildschirme zur Verfügung. Die Busse sind klimatisiert und mit einer stufenlos zugänglichen Toilette ausgestattet. Auch bei Sicherheit und Umweltstandards entsprechen die Fahrzeuge dem neuesten Stand der Technik.

„Der Direktbus zwischen Lienz und Innsbruck zeigt eindrucksvoll, dass attraktive Angebote angenommen werden – die steigenden Fahrgastzahlen sprechen für sich. Diese Investition ist ein wichtiger Baustein, um Osttirol noch enger an die Landeshauptstadt anzubinden und den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern“, betont Mobilitätslandesrat René Zumtobel.

Auch die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik begrüßt den Einsatz der neuen Fahrzeuge: „Der Direktbus hat sich für viele Osttirolerinnen und Osttiroler zu einer wichtigen Verbindung nach Innsbruck und retour entwickelt. Dass das Angebot so stark genutzt wird, freut mich sehr.“ VVT-Geschäftsführer Alexander Jug: „Gerade auf einer Strecke mit rund drei Stunden Fahrzeit sind Qualität, Verlässlichkeit und Komfort wichtige Faktoren.“