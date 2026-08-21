Lettland: Weiterer Migrantentunnel unter Grenzzaun entdeckt

Lettlands Behörden haben einen weiteren Tunnel entdeckt, durch den Migrantinnen und Migranten unterirdisch aus dem Nachbarland Belarus in das EU-Land gelangen konnten. Zuvor waren vom Grenzschutz 28 Migranten aufgegriffen worden, die nahe dem Ort Kraslava im Südosten Lettlands illegal die inzwischen stark gesicherte EU-Außengrenze überschritten hatten. Dann sei in der Nähe ein mit Moos abgedeckter Geheimgang ausfindig gemacht worden, teilte der lettische Grenzschutz mit.