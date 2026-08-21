Deutsche Urlauber in Tirol bei Hütten-Gasexplosion verletzt

Bei der Gasexplosion in Tirol wurden eine 30-Jährige und ein 33-Jähriger leicht im Gesicht verletzt. Sie konnten das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen.

Zwei deutsche Urlauber, eine 30-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann, sind am späten Donnerstagabend bei einer Gasexplosion und einem darauffolgenden Brand in einer Hütte in Scheffau in Tirol (Bezirk Kufstein) leicht im Gesicht verletzt worden. Grund für den Unfall dürfte ein Defekt der Gastherme und ein Gasaustritt gewesen sein. Auch vier weitere Urlauber befanden sich in der Hütte. Sie wurden neben den Verletzten ebenfalls zur medizinischen Abklärung ins Spital gebracht.

Die beiden verletzten deutschen Staatsbürger hatten das Feuer mit einem Feuerlöscher umgehend selbst löschen können, berichtet die Polizei am Freitag. Im Einsatz standen die Feuerwehr Scheffau, Rettung und Exekutive.