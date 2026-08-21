Die Baumarkt-Kette Hellweg ist insolvent und soll saniert werden. Nun wird das Sortiment der steirischen Standorte in Raaba und Fürstenfeld versteigert. Rund 50.000 Positionen kommen unter den Hammer.

Nachdem es zuletzt auch die beiden Hellweg-Filialen in Fürstenfeld und Raaba traf, geht das im Juni 2026 bereits ausgerufene Sanierungsverfahren der insolventen Baumarktkette in eine nächste Phase. Jetzt wird die gesamte Ware der beiden steirischen Filialen versteigert, rund 50.000 Positionen gelangen unter den Hammer.

Aufgrund des großen Umfangs teilt das beauftragte Auktionshaus Aurena die Versteigerung auf zehn Online-Auktionen auf. Sämtliche Positionen starten dabei bei einem Nettorufpreis von einem Euro. Erste Gebote sind bereits möglich, die Zuschläge erfolgen ab 7. September 2026 um 8 Uhr.

1 / 6 Auch Anhänger starten beim Netto-Rufpreis von 1 Euro © Aurena

Startpreis für Gartenhütte und Co.: Ein Euro

Das Angebot reicht von Pflanzerde, Rasenmähern und Gartenmöbeln über Baustoffe, Fliesen und Sanitärausstattung bis hin zu Öfen, Leuchten und Elektrowerkzeug. Auch Gartenhütten, Anhänger, Griller, Pools und bereits aufgebaute Weihnachtsware kommen unter den Hammer.

Besichtigung und Abholung erfolgen an den beiden Hellweg-Standorten. Mitbieten können nach einmaliger Registrierung sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen. Weitere Auktionen und Termine werden laufend auf der Website des Auktionshauses ergänzt.

Zu den Hintergründen: E rst am 12. August hatten die insgesamt 44 Mitarbeiter der Standorte Raaba und Fürstenfeld in einer Betriebsversammlung erfahren, dass Hellweg insolvent ist und sie bald keinen Job mehr haben werden. Wenige Wochen zuvor hatte bereits die deutsche Sparte der Baumarktgruppe Insolvenz angemeldet.

Mit der heute gestarteten Versteigerung der Ware der beiden Filialen führt man das umfassende Sanierungsverfahren fort, aus dem noch nicht ganz klar ist, was folgen wird.