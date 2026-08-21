In Causa Grasser „von A bis Z lückenlos alles richtig gemacht“

Dieter Böhmdorfer, der frühere Justizminister und nunmehrige Anwalt von Karl-Heinz Grasser, verteidigt die Strafanzeige gegen die Buwog-Richterin.

Die Verteidiger des früheren Finanzministers Karl-Heinz Grasser haben auf Basis von gefälschten E-Mails eines mutmaßlichen Betrügers die mögliche Befangenheit von Richterin Marion Hohenecker angezeigt. Letztere hatte von Dezember 2017 bis Dezember 2020 die Hauptverhandlung in den Causen Buwog und Terminal Tower gegen Grasser geleitet und ihn zu vier Jahren Haft verurteilt. Im März 2025 wurde das Urteil vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Nachdem in den vergangenen Tagen, nach Publikwerdung der Mails, vielfach Sorge um die Justiz geäußert wurde, meldete sich am Freitag Grassers Rechtsanwalt, Dieter Böhmdorfer, zu Wort. Er hatte vor rund einem Jahr die nun publik gewordene Strafanzeige beim Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien erstattet.

Im Ö1-„Morgenjournal“ wehrte sich Böhmdorfer gegen den gegen ihn und seine Kollegen Norbert Wess und Manfred Ainedter vorgebrachten Vorwurf, er habe einen „Angriff auf die Justiz“ verübt. Richtiger sei vielmehr, dass man „von A bis Z lückenlos richtig“ gehandelt habe. Man habe sich nicht gegen die Justiz gestellt, sondern vielmehr die Justiz um Hilfe gebeten. Daher habe man bei der Oberstaatsanwaltschaft die Vorprüfung der Unterlagen beantragt, erläuterte der Anwalt. Daraufhin sei von der Staatsanwaltschaft ermittelt und erreicht worden, „dass nicht unnötig Porzellan zerschlagen und unnötig in die Persönlichkeitsrechte der Richterin eingegriffen“ wurde.

Zur Erinnerung: In der Strafanzeige hatte Böhmdorfer zwei Vorwürfe erhoben: Es gebe E-Mails, die nachwiesen, dass sich Hohenecker bestechen lassen und Amtsmissbrauch begangen habe rund um das Urteil gegen Grasser, schrieb Böhmdorfer. Und ergänzte: Sollten die Unterlagen gefälscht sein, würde es um Verleumdung Hoheneckers durch den Informanten der Grasser-Rechtsanwälte gehen. Letzteres hat sich als zutreffend herausgestellt, die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren gegen Hohenecker eingestellt. Seit April wird nun gegen den Ersteller der Mails ermittelt.

„Vieles komisch vorgekommen“

Ob es den Rechtsanwälten nicht abenteuerlich vorgekommen sei, dass ihr Informant, der ja behauptete, ein IT-Forensiker zu sein, keinen Laptop besaß und auch nur ein Tastentelefon? Das wurde Böhmdorfer, einst von der FPÖ nominierter Justizminister, sodann im ORF-Radio gefragt. Ihm sei „vieles komisch vorgekommen“, antwortete er. Doch gehe es ihm als Rechtsanwalt vielmehr um die Frage, ob man Unterlagen weglegen oder bei der Staatsanwaltschaft vorlegen soll. Darüber habe man lange nachgedacht und letztlich mit dem zweigeteilten Vorgehen „bewusst distanziert und objektiv gehandelt“.

Darauf angesprochen, dass der nunmehr von der Staatsanwaltschaft Wien beschuldigte Michael B. in einem Geständnis behauptet, er habe rund 22.500 Euro von den Rechtsanwälten bekommen, verneinte Böhmdorfer: B. sei in einem ersten Schritt an Ainedter herangetreten, habe sofort E-Mails vorgelegt und einen Aufwandsersatz von 4000 Euro gewollt. „In meiner Gegenwart hat er nie Geld verlangt und in meiner Gegenwart hat er nie Geld bekommen“, sagte Böhmdorfer.