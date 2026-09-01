Guggi Bau in Krottendorf-Gaisfeld feiert 15-jähriges Jubiläum

Das weststeirische Familienunternehmen übernimmt alles rund um das Thema Hausbau: von Neubau über Umbau bis hin zu Carport und Außenanlagen.

Wenn es um den Hausbau geht, ist das Team von Guggi Bau für unterschiedlichste Aufgaben bestens aufgestellt. Das Angebot erstreckt sich über Neu-, Um- und Zubauten bis hin zu Garagen oder Carports sowie Abbrucharbeiten. Auch Mauertrockenlegungen, Erd- und Grabungsarbeiten oder Kanalarbeiten führt das Unternehmen durch. Um das Gesamtpaket abzurunden, kümmert sich das Team auch um die Gestaltung von Außenanlagen. Kurz: „Wir stehen von der ersten Beratung bis zur Fertigstellung eines Bauprojektes fachkompetent zur Seite.“

Auch Söhne sind im Unternehmen tätig

Vor allem aber ist Guggi Bau mit Ulrike Guggi als Inhaberin und Gerald Guggi als gewerberechtlichem Geschäftsführer ein Familienunternehmen: Auch die beiden Söhne sind im Unternehmen als Bauleiter tätig. Jetzt feiert das Unternehmen sein 15-jähriges Bestehen. Dazu gratulierten seitens der WKO Voitsberg Regionalstellenleiter Lukas Kalcher und Regionalstellenobmann-Stellvertreter Georg Reschen sowie Bürgermeister Lukas Vogl.