„Glückskinder“ gibt es nun in neun Oberkärntner Schulen

Das Projekt „Glückskinder“ wird von Gmünd, Malta und Krems aus auf weitere Schulen der Nockregion ausgeweitet. Glückstrainerin Karin Schellander-Ulbing begleitete bisher 1900 Kinder.

Ein „Glücksprojekt“ für Volksschulkinder nahm vor vier Jahren im Lieser- und Maltatal seinen Ausgang. Nun wird es als Projekt der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Nockregion-Oberkärnten deutlich ausgeweitet. Gmünd, Krems und Malta waren bisher beteiligt, ab Herbst kommen unter dem Titel „Mehr Glückskinder. Gemeinsam stark sein“ die Volksschulen Baldramsdorf, Lendorf, Millstatt, Seeboden, Lieserhofen und Treffling dazu.

Projektträger ist die Stadtgemeinde Gmünd. Bürgermeister Claus Faller ist stolz darauf, dass aus der ursprünglichen Initiative des Lieser- und Maltatales nun ein Regionsprojekt wird. Damit erreiche die Idee wesentlich mehr Kinder. Mit ihm freuten sich bei der Präsentation die Bürgermeister Klaus Rüscher (Malta), Simon Pleschberger (Lendorf) und Friedrich Paulitsch (Baldramsdorf). In den „Glückseinheiten“ für Kinder geht es um Selbstwert, Empathie, Resilienz und ein gutes Miteinander. Die Kinder lernen, ihre eigenen Stärken wahrzunehmen, Gefühle einzuordnen und mit schwierigen Situationen besser umzugehen. Mentale Übungen sollen ihnen zudem helfen, zur Ruhe zu kommen und Herausforderungen mit mehr Zuversicht anzunehmen.

Positive Impulse für Kinder

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger sagte, dass dies schon während ihrer Zeit als Bürgermeisterin „ein Herzensprojekt war“. Durch positive Impulse und Bewusstseinsbildung bei jungen Menschen solle negativen Entwicklungen in der Gesellschaft entgegengewirkt werden. „Jedes Kind soll spüren: Ich kann etwas, ich bin wichtig und ich bin nicht allein.“

© Willi Pleschberger Claus Faller, Katharina Spöck, Simon Pleschberger, Karin Schellander-Ulbing, Klaus Rüscher, Marika Lagger-Pöllinger, Friedrich Paulitsch und Doris Rudiferia

Im Mittelpunkt steht Glückstrainerin Karin Schellander-Ulbing. Rund 1900 Kinder hat sie bisher begleitet. Ab Herbst betreut die inzwischen als „Glücks-Karin“ bekannte Trainerin 39 Schulklassen – als One-Woman-Show. Dabei setzt sie stark auf praktische Übungen. Die Kinder werden angeregt, schöne Momente bewusst wahrzunehmen und den Blick auch auf das zu richten, was ihnen guttut. „Die Gruppe wird als Kraftquelle erlebt“, sagt Schellander-Ulbing. Glück werde so nicht nur als Gefühl verstanden, sondern als etwas, das Kinder selbst in ihren Alltag integrieren können. Doris Rudiferia, Volksschullehrerin in Gmünd, hält die externe Vermittlung für besonders wertvoll. Einer Person von außen würden sich Kinder oftmals leichter öffnen. Zudem könnten sie die Inhalte spielerisch aufnehmen und dadurch besser verinnerlichen.

Pilotmodell für ganz Kärnten

Auch LAG-Managerin Katharina Spöck begrüßt die Ausweitung. „Wir wollen noch mehr Kindern wertvolle Ressourcen für ihre persönliche Entwicklung und den Umgang mit Herausforderungen mitgeben.“ Das Projekt soll als Pilotmodell für ganz Kärnten dienen. Die Erfahrungen aus der Nockregion sollen gemeinsam mit dem Land ausgewertet und später auch für andere Regionen und Schulen nutzbar gemacht werden.

Die Laufzeit reicht von September 2026 bis Dezember 2028. Die Gesamtkosten betragen 60.000 Euro. Davon kommen 30.000 Euro aus Leader-Mitteln der LAG Nockregion-Oberkärnten. Weitere 30.000 Euro werden über Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindereferat von Lagger-Pöllinger finanziert. Projektpartner der Stadt Gmünd sind Baldramsdorf, Krems, Lendorf, Malta, Millstatt und Seeboden.