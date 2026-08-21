Fünf Vermisste nach Wohnhausbrand in der Schweiz

Nach einem Gebäudebrand im Schweizer Kanton Graubünden werden fünf Personen vermisst. Weil das Treppenhaus in dem Gebäude in Thusis einstürzte, musste das Dach mit einem Kran aufgerissen werden, um Zugang zu bekommen, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. 14 Menschen hätten das brennende Gebäude verlassen können. Acht der Geretteten seien verletzt worden, zwei davon schwer.

© APA/KEYSTONE Das Haus wurde schwer verwüstet

vor 34 Minuten 21. August 2026 um 08:21 Schweiz Brände