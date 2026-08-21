Fünf Vermisste nach Wohnhausbrand in der Schweiz
Nach einem Gebäudebrand im Schweizer Kanton Graubünden werden fünf Personen vermisst. Weil das Treppenhaus in dem Gebäude in Thusis einstürzte, musste das Dach mit einem Kran aufgerissen werden, um Zugang zu bekommen, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. 14 Menschen hätten das brennende Gebäude verlassen können. Acht der Geretteten seien verletzt worden, zwei davon schwer.
Das Feuer war laut Polizei im zweiten Stock ausgebrochen. Aus den Fenstern loderten die Flammen in den Nachthimmel, wie Fotos der Polizei zeigen. Im unteren Bereich befand sich ein Restaurant. Sämtliche Etagen brannten nach Polizeiangaben völlig aus. Der Alarm hatte die Rettungskräfte um kurz nach Mitternacht erreicht. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle. Zur Brandursache äußerten sich Feuerwehr und Polizei zunächst nicht.