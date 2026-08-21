Schlange in britischem Zoo erfolgreich gegen Krebs behandelt

Das Tier ist nach Hollywoodstar Jodie Foster benannt. Bei der Python wurde ein Krebstumor entdeckt. Durch eine neuartige Behandlung sei die Schlange nun vollständig genesen.

Eine nach Hollywoodstar Jodie Foster benannte Schlange ist nach Angaben eines britischen Zoos erfolgreich mit einer neuen Methode gegen Krebs behandelt worden. Bei der 4,5 Meter langen Python sei ein Krebstumor im Kieferknochen nach einer ersten Operation erneut entdeckt worden, erklärte am Freitag der Chester Zoo im Nordwesten Englands. Durch eine neuartige Behandlung mit Hilfe von Elektrochemotherapie (ECT) sei die Schlange nun aber vollständig genesen.

„Wir mussten damit rechnen, sie zu verlieren, da ihr die Nahrungsaufnahme aufgrund des Tumors zunehmend schwerfiel“, berichtete Tierarzt Ian Ashpole. „Deshalb haben wir gemeinsam mit Krebsspezialisten geprüft, ob sich die Elektrochemotherapie für eine Schlange anpassen lässt.“ Die Python sei dabei erst operiert und dann mit ECT behandelt worden. „Soweit uns bekannt ist, ist es das erste Mal, dass diese Behandlung bei einer Schlange angewendet wurde.“

Längere Leidensgeschichte

Die 23-jährige Jodie lebt bereits seit zwei Jahrzehnten in dem Zoo. Tierpfleger waren das erste Mal besorgt, als sie begann, weniger zu fressen und mehr Zeit untätig in ihrem Gehege zu verbringen. Bei Untersuchungen wurde ein bösartiger Tumor im Kiefer entdeckt, der operativ entfernt wurde. Doch der Tumor kehrte zurück, was einen weiteren Eingriff erforderlich machte. Dabei wurde nun zusätzlich ECT eingesetzt, um verbliebene Krebszellen gezielt zu bekämpfen.

In dieser Woche wurde die Schlange den Angaben zufolge nochmals untersucht. Dabei sei festgestellt worden, dass Jodie „krebsfrei ist, normal frisst und wieder ihr gewohntes, ‚lebhaftes und temperamentvolles‘ Selbst zeigt“.