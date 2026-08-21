Zensierte Raubkopie von "Spider-Man" lockt Russen ins Kino

Der mit Verzögerung und als Raubkopie in den russischen Kinos angelaufene neue "Spider-Man" hat am ersten Tag für weitgehend ausverkaufte Säle in den Moskauer Filmtheatern gesorgt. Selbst Tickets für umgerechnet gut 40 Euro waren am Donnerstagabend in der Hauptstadt nicht mehr zu bekommen. Wegen der westlichen Sanktionen gibt es keine Lizenzen für Hollywood-Blockbuster, weshalb in den Kinos und auf den Piratenseiten im Internet Raubkopien gezeigt werden.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA "Spider-Man" ist nun auch in Russland angekommen