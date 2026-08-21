Tesla will seinen um Jahre verzögerten Elektro-Sattelschlepper in Europa auf den Markt bringen. Seit 2017 verspricht Musk den Start.

Elon Musk lässt wieder die Muskeln spielen: der Elektro-LKW ist auch für Europa geplant

Details zur Einführung des Tesla Semi sowie technische Daten soll es auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover geben, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer auf der Plattform X ankündigte. Die Messe läuft in diesem Jahr von 15. bis 20. September, zuvor gibt es am 14. September einen Pressetag.

Teslas Sattelschlepper wurde bereits 2017 vorgestellt und sollte nach damaligen Ankündigungen ursprünglich 2019 in die Produktion gehen. Doch Tesla schob den Start mehrfach auf, etwa unter Verweis darauf, dass Batterien dringender für Autos wie den Bestseller Model 3 gebraucht würden. Die Produktion in größeren Stückzahlen lief schließlich im April dieses Jahres im US-Bundesstaat Nevada an. In den USA wurden erste Tesla-Laster an Kunden wie den Getränke- und Snackkonzern PepsiCo ausgeliefert.

Musk und der LKW von Tesla: Angeblich 800 Kilometer Reichweite

Tesla gibt für den Semi eine geschätzte Reichweite von bis zu gut 800 Kilometern mit einer Batterieladung an. In Europa würde der Sattelschlepper gegen bereits verfügbare Konkurrenz-Lastwagen europäischer Hersteller antreten. Tesla hatte den Semi auch bereits auf der IAA Nutzfahrzeuge vor zwei Jahren ausgestellt.