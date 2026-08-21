Lkw stand bei Ilz in Vollbrand: A2 nach wie vor zum Teil gesperrt

In der Nacht auf Freitag geriet ein Lkw, der mit Batterien beladen war, in Vollbrand. Der Lenker blieb unverletzt. Auf der A2 ist nur eine Spur befahrbar.

Zu einem großen Brand kam es in der Nacht auf Freitag auf der A2 bei Ilz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Slowake mit einem Sattelzug auf der A2 von Graz kommend in Richtung Wien. Während der Fahrt bemerkte der 52-Jährige, dass plötzlich die Elektronik des Lkw ausfiel.

Unmittelbar darauf bemerkte er Feuer im Bereich des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite. Er lenkte den Sattelzug sofort auf den Pannenstreifen und versuchte, den Brand mit zwei Feuerlöschern zu bekämpfen. Dennoch stand der Lkw innerhalb weniger Minuten in Vollbrand.

1 / 7 © FF Untergroßau

Mehrere Paletten Batterien geladen

Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren wurden alarmiert. Besonders heikel: Der Lkw war mit mehreren Paletten Batterien beladen. Die Feuerwehr löschte die Ladung und veranlasste anschließend deren Umladung. Durch den Brand wurde zudem der Fahrzeugtank beschädigt, wodurch rund 200 Liter Diesel ausliefen. Die Einsatzkräfte banden den Kraftstoff und pumpten ihn ab. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Auch Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht ermittelt werden. Gegen 3:00 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

A2 bis 9 Uhr teilweise gesperrt

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A2 in Fahrtrichtung Wien vollständig gesperrt und der Verkehr bei Sinabelkirchen von der Autobahn abgeleitet werden. Gegen 5.30 Uhr konnte die zweite Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die rechte Fahrspur bleibt aufgrund der laufenden Bergungs- und Aufräumarbeiten voraussichtlich noch bis 9 Uhr gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist daher laut Polizei weiterhin zu rechnen. Neben Polizei und Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz sowie die ASFINAG im Einsatz. Die Bergung des ausgebrannten Fahrzeuggespanns ist derzeit noch im Gange.