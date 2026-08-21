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Paradeiser, Rauchfangkehrer und Jänner sterben nicht aus
Das Verschwinden des österreichischen Deutschs wird häufig beklagt. Nun zeigt eine Studie, dass zumindest in den heimischen Printmedien Austriazismen wie "Paradeiser", "Sackerl" oder "Jänner" nicht aussterben. Über 23 Jahre hinweg ist demnach in heimischen Presseartikeln die Verwendung typisch österreichischer Wörter erstaunlich stabil geblieben, berichtet ein Forschungsteam der ÖAW und der Uni Wien im Fachjournal "Languages".