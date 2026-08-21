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Paradeiser, Rauchfangkehrer und Jänner sterben nicht aus

Das Verschwinden des österreichischen Deutschs wird häufig beklagt. Nun zeigt eine Studie, dass zumindest in den heimischen Printmedien Austriazismen wie "Paradeiser", "Sackerl" oder "Jänner" nicht aussterben. Über 23 Jahre hinweg ist demnach in heimischen Presseartikeln die Verwendung typisch österreichischer Wörter erstaunlich stabil geblieben, berichtet ein Forschungsteam der ÖAW und der Uni Wien im Fachjournal "Languages".

Illustration - Die Wörter "Paradeiser", österreichisch für Tomate, und "Tomate" liegen aus einzelnen Buchstaben eines Familienspiels zusammengesetzt auf dem Gemüse, fotografiert am Freitag (10.08.2012) in Berlin. "Paradeiser" ist der österreichische Begriff für "Tomate" im Hochdeutschen. Foto: Jens Kalaene dpa (zu dpa-Korr-bericht: "Hochdeutsche Invasion - Österreich bangt um «Stiege» und «Marille»" vom 10.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++
© APA/dpa-Zentralbild
Illustration - Die Wörter "Paradeiser", österreichisch für Tomate, und "Tomate" liegen aus einzelnen Buchstaben eines Familienspiels zusammengesetzt auf dem Gemüse, fotografiert am Freitag (10.08.2012) in Berlin. "Paradeiser" ist der österreichische Begriff für "Tomate" im Hochdeutschen. Foto: Jens Kalaene dpa (zu dpa-Korr-bericht: "Hochdeutsche Invasion - Österreich bangt um «Stiege» und «Marille»" vom 10.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++
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