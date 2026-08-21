Paradeiser, Rauchfangkehrer und Jänner sterben nicht aus

Illustration - Die Wörter "Paradeiser", österreichisch für Tomate, und "Tomate" liegen aus einzelnen Buchstaben eines Familienspiels zusammengesetzt auf dem Gemüse, fotografiert am Freitag (10.08.2012) in Berlin. "Paradeiser" ist der österreichische Begriff für "Tomate" im Hochdeutschen. Foto: Jens Kalaene dpa (zu dpa-Korr-bericht: "Hochdeutsche Invasion - Österreich bangt um «Stiege» und «Marille»" vom 10.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++