Kruder & Dorfmeister feierten 30 Jahre Debüt-LP "DJ-Kicks"

19. August 1996 - das ist das Datum des Erscheinens des legendären Debüt-Albums "DJ-Kicks" der Wiener Star-DJs Kruder & Dorfmeister. 30 Jahre und einen Tag danach feierte das Duo dieses Jubiläum am Donnerstagabend "live" in der gefühlt mehr als ausverkauften Wiener Open Air Arena. Die Soundtüftler rollten für die Fans ihre feinziselierten Klangteppiche effektvoll über die vom Nachmittags-Unwetter durchweichte Wiese aus - und brachten Jung und Alt erwartungsgemäß zum Tanzen.

© APA/FLORIAN WIESER Kruder & Dorfmeister am Donauinselfest 2021