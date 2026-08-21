Bahnhöfe St. Pölten und Lienz am besten bewertet

Der Hauptbahnhof St. Pölten ist beim diesjährigen VCÖ-Bahnhofstest von den Fahrgästen zum besten großen Bahnhof Österreichs gewählt worden. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Wiener Westbahnhof und der Grazer Hauptbahnhof. Zum schönsten Bahnhof in dieser Kategorie kürten die Fahrgäste den Wiener Hauptbahnhof. Bei den größeren Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte setzte sich Lienz vor Hohenems und St. Paul im Lavanttal durch, informierte der VCÖ in einer Aussendung.

© APA/TOBIAS STEINMAURER Für die Fahrgäste der schönste Bahnhof