Athen über iranische Bedrohungen besorgt

Athen reagiert mit erhöhter Wachsamkeit auf jüngste Warnungen aus Teheran. Nach einem Bericht der Zeitung "Financial Times" prüft der Iran offenbar die Möglichkeit, US-amerikanische Militärziele in Europa anzugreifen, sollte Washington seine militärischen Operationen gegen die Islamische Republik wieder ausweiten. Besonders im Fokus stehen dabei Ziele in Südosteuropa, darunter in Bulgarien und auf Zypern. Die potenzielle Entwicklung löste auch in Griechenland Besorgnis aus.

© APA/AFP/POOL (Archiv-/Themenbild) Grichenlands Verteidigungsminister Nikos Dendias