Amatrice zehn Jahre nach Beben noch nicht wiederaufgebaut

Zehn Jahre sind vergangen - doch in Amatrice ist die Erinnerung an die Nacht des 24. August 2016 noch immer lebendig. Wenn am kommenden Montag eine Glocke 249 Mal ertönt, werden die Bewohner an jene Menschen erinnert, die das schwere Erdbeben nicht überlebt haben. Gleichzeitig steht die Stadt weiterhin vor einer gewaltigen Aufgabe: Der Wiederaufbau des historischen Zentrums ist auch ein Jahrzehnt nach der Katastrophe nicht abgeschlossen.

© APA/AFP Der Erdstoß hatte viel vom historischen Zentrum zerstört