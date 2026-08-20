Trump will mehr Raketenstarts für Raumfahrt

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) eine Anordnung zur drastischen Erhöhung von Raketenstarts für die US-Raumfahrt unterzeichnet. Das Weiße Haus will bis 2030 jährlich mindestens 1.000 Starts und Rückflüge ermöglichen. Mit den Rückflügen ist die Wiederverwendbarkeit der Raketen gemeint, die auch als Schlüssel für eine so hohe Anzahl von Flügen gilt.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trump will mehr Raketen ins All schießen

vor 32 Minuten 20. August 2026 um 22:57 Raumfahrt