Warum eine Neuregelung der Photovoltaik-Förderung sinnvoll ist

Die tägliche Morgenpost aus der Redaktion. Heute: Die geplanten Änderungen bei der Förderung für Speicher und PV-Anlagen.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Die Energiekrise, die sich nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 massiv verschärfte, sorgte in manchen Bereichen für wahre Goldgräberstimmung. Auf Teufel komm raus wurde etwa in die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen investiert – viele Unternehmen, aber auch Privatpersonen erhöhten ihre Kapazitäten, weil sie unabhängiger werden wollten und zum Teil auch das große Geschäft witterten. Auf immer mehr Dächer wurden PV-Module gelegt. An den internationalen Börsen explodierten die Strompreise, was sich auch bei der Einspeisung von Strom bemerkbar machte. Auf bis zu 50 Cent pro Kilowattstunde stiegen die Vergütungen für eingespeisten Sonnenstrom damals zwischenzeitlich. Aktuell erhält man je nach Abnehmer und Tarifmodell für die Einspeisung nur noch rund 6 Cent. Ein Geschäftsmodell lässt sich so nur noch schwer darstellen. Vorbei scheinen deshalb die Zeiten, in denen Dachflächen von Einfamilienhäusern mit möglichst großen Anlagen zugepflastert werden.

Der jahrelange Boom bei der Errichtung von PV-Anlagen ist in Österreich auch, wie könnte es im Musterland der Förderitis anders sein, mit üppigen Förderungen verbunden. Der Run auf Geld von öffentlichen Stellen für Investitionen in Photovoltaik-Anlagen ist trotz der niedrigen Einspeistarife ungebrochen. Der letzte Fördercall des Bundes im Juni war binnen 33 Sekunden ausgeschöpft. Von fast 28.000 Anträgen kamen nur 3000 zum Zug. Die für Energie zuständige Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) kündigte deshalb damals schon Änderungen bei den PV-Förderungen an, die jetzt von Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bestätigt wurden. Sein Versprechen: Statt klassischer kleiner PV-Anlagen soll ab 2027 die Investition in Speicher gefördert werden. Dadurch soll die Nutzung des selbst produzierten Stroms besser über den Tag verteilt und sollen die Stromnetze zu Spitzenzeiten entlastet werden. Aus der Förderlotterie soll ein System zur Einreichung von Anträgen nach Installation und Rechnungslegung werden.

Die in Aussicht gestellten Änderungen sind sinnvoll und überfällig. Förderungen sollen eine Lenkungswirkung haben – und hier geht es um den vernünftigen Grundgedanken, unabhängiger zu werden und Netzstabilität zu sichern. Wirksam (und rentabel) ist eine private PV-Anlage vor allem dann, wenn man damit den eigenen Energieverbrauch optimiert. Mit einem Speicher kann man im Idealfall eine Eigenverbrauchsquote von bis zu 80 Prozent erreichen, insbesondere wenn eine Wärmepumpe betrieben oder ein Elektroauto geladen wird.

„In Zeiten knapper Budgets müssen wir uns der Frage, wo Fördermittel effizient eingesetzt sind, stellen“, sagt Zehetner. Ein Leitsatz, den sich die Dreierkoalition auch für andere Bereiche zu Herzen nehmen sollte, in denen nach wie vor großzügig gefördert und überfördert wird.

Einen energiegeladenen Freitag wünscht,

Wolfgang Fercher